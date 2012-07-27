中国太阳能企业警告与欧盟爆发贸易战风险

路透北京/布鲁塞尔7月26日电(记者 Michael Martina/Oliver Denzer)---中国太阳能企业周四呼吁中国政府对欧洲同业提出的反倾销诉讼给予回击，但欧洲企业表示，他们不会因这种报复性威胁而止步。

以德国企业SolarworldSWVG.DE为首的欧洲太阳能企业声称中国竞争对手以低於市场价值的价格在欧洲销售产品，要求欧盟对中国太阳能产品进行调查。

欧盟委员会需要在45天内决定是否启动调查。该委员会拒绝就该问题置评。

SolarWorld周四证实，包含25名成员企业的欧洲太阳能产品制造商联盟EU ProSun已向欧盟委员会提交诉讼。德国太阳能模块制造商Sovello也参与了此事。

SolarWorld还曾在美国主导过另一场类似倡议，致使美国在今年5月决定对进口自中国的太阳能面板徵收31%的反倾销关税。

英利绿色能源(YGE.N)首席战略官王亦逾称，如果欧洲仿效美国，对中国太阳能产品发起反倾销调查，中国太阳能行业将遭受致命一击。

王亦逾在英利、尚德STP.N、天合光能(TSL.N)和阿特斯阳光电力(CSIQ.O)吹风会上称，调查将引爆中国和欧盟大量贸易战，令双方遭受巨大损失。

王亦逾还呼吁，中国政府应坚决采取所有必要手段，保护中国太阳能业的合法利益。（完）

编译：靳怡雯/黎黎 发稿：张家伟

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