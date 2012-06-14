中国光伏企业警告欧洲关税惩罚将损及整体行业

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
路透慕尼黑6月13日电---中国光伏(太阳能)公司警告称,欧洲任何针对中国电池及模组的惩罚行动,都将损及整体行业,暗示此类动作将令当前的贸易紧张情势升高,也不利於该行业降低成本.
美国上月对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.
全球最大光伏产业展览慕尼黑Intersolar展中,参展厂商热烈讨论欧洲或可能采取类似行动.
"我们反对任何贸易壁垒.那是愚蠢的,对行业毫无帮助,"全球第七大光伏电池生产商阿特斯(Canadian Solar)(CSIQ.O)执行长Shawn Qu对路透说.
德国的SolarWorldSWVG.DE计划在"夏季结束前之前",向欧盟执委会提出反倾销申诉.SolarWorld也是在美国带头控告中方企业的公司.
欧洲仍是光伏产品最重要的市场,根据行业协会EPIA的数据,2011年全球光伏装置有74%是安装在欧洲.
中国光伏电池及模组制造商也把欧洲作为主要市场,逐年抢占欧洲对手的份额.
专家担心,欧洲若采取行动,可能让贸易战层级升高,引发中国对西方光伏企业采取类似的报复动作.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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