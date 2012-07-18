中国称遭索马里海盗劫持18个月的船员安全获救

路透北京7月18日电---中国外交部周二发布声明称，遭索马里海盗劫持长达18个月的26名船员已安全获救。

声明称，2010年12月，台湾“旭富一号”渔船及26名船员（包括13名大陆船员、1名台湾船员和12名越南船员）遭索马里海盗劫持。

声明没有透露援救过程的详情。

“经多方努力，北京时间2012年7月17日晚，全体26名船员安全获救，”声明称。

台湾称，他们曾协助船主与海盗谈判赎金，但未指明是否支付了赎金。台湾对大陆协助营救表示感谢。

外交部声明称，在亚丁湾和索马里海域执行护航任务的中国海军军舰已安全接护全体获救船员，并正将获救船员转送至坦桑尼亚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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