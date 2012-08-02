中国招标南海油气区块 主权争端再添新战线

* 中海油在南海争议海域进行首次重大招标

* 许多石油公司表达参与招标意愿

* 越南Petrovietnam强烈谴责中方举动

记者 Randy Fabi/陈爱珠

路透新加坡/北京8月2日电---一开始先是外交攻势,接着是展现军事实力.

现在,中国正在为南海主权之争开启第三道战线--在南海争议海域进行首次重大油气区块招标.

中国海洋石油总公司在6月底邀请外国企业参与油气区块招标,招标范围与越南正在勘探的海域重叠.

中国业界一名知情消息人士表示,各家石油公司可以在明年6月之前决定是否投标.这位不愿具名的消息人士称,中海油总公司已经接到外国石油公司的非正式询问.

南海据信拥有丰富油气蕴藏量,北至中国,南至印尼,西至越南,东至菲律宾.中国宣称拥有主权的范围几乎涵盖整个南海.越南、菲律宾、台湾、汶莱及马来西亚都宣称拥有部分主权.

南海是全球最繁忙的贸易航路之一,经由这里的船运贸易额每年高达5万亿(兆)美元,因此,该海域的任何冲突都将引发全球性的反响.

"中国政府的立场比任何时候都更清晰...他们想要拥有并开发这一区域,"一家大型跨国石油公司的高层表示,由於事件敏感性,这位高层不愿具名.

菲律宾周二对两块争议区块进行了招标,但仅获得三个对开采权的投标申请,说明企业不想在南海问题上与中国抗衡.

越南国有石油企业Petrovietnam谴责中海油的招标是"严重违反国际法的行为",因招标区块处於该国方圆200海里的专属经济区和大陆架范围内.越南呼吁能源公司不要参与是项招标.

中海油总公司董事长王宜林上个月向记者表示,已有一些美国公司表达参与招标的意愿,但他不愿透露是哪些公司.

"中国在南海资源最丰富的中南部海域没有一口油井,没有一分产量,而周边国家在九段线内的油气产量已经超过5,000万吨,"中海油前副总经理周守为7月时指出.

其他分析师对这个数据存疑,因为越南1,600万吨石油的年产量多数来自无争议海域,而菲律宾尚未在中国宣称的海域开发大量油气.

分析师指出,参与中国招标的可能主要是小型的独立石油公司.跨国大型石油公司会较担心紧张情势升高,特别是已经参与越南海域开发的公司,例如艾克森美孚(XOM.N)、俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)及印度ONGC(ONGC.NS).

"企业进入南海争议海域,将需要中国政府保护,确保钻探安全.如果无法获得保证,他们就不会钻探,不会投入一分一毫,也就不会损失."

在这道石油战线之前,中国当局已在外交及军事方面采取过行动.

但分析师认为,中国希望避免冲突,特别是如果这可能引发美国干预的话.(完)

--编译 蔡美珍/兰秀娟;审校 隋芬

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