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时事要闻 | 2012年 6月 18日 星期一 18:46 BJT

菲律宾公务船撤离黄岩岛 中国称希望局势进一步缓和

路透北京6月18日电---中国周一表示，注意到菲律宾两艘公务船已撤离黄岩岛，中方希望局势进一步缓和。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“我们希望局势进一步缓和，也期待双边合作得到恢复和维护。”

洪磊还表示，希望菲方约束言行。

洪磊称，由於黄岩岛海域海况不好，中国渔船正陆续返航避风。这也是菲律宾撤离公务船的原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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