菲律宾公务船撤离黄岩岛 中国称希望局势进一步缓和

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）

路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。