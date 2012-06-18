菲律宾公务船撤离黄岩岛 中国称希望局势进一步缓和

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透北京6月18日电---中国周一表示，注意到菲律宾两艘公务船已撤离黄岩岛，中方希望局势进一步缓和。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“我们希望局势进一步缓和，也期待双边合作得到恢复和维护。”
洪磊还表示，希望菲方约束言行。
洪磊称，由於黄岩岛海域海况不好，中国渔船正陆续返航避风。这也是菲律宾撤离公务船的原因。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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