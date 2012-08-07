斯里兰卡向中国大使馆移交37名被捕渔民

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透科伦坡8月7日电---斯里兰卡官员表示，斯里兰卡周二向中国大使馆移交了37名被捕中国渔民。两天前，这些渔民因未经许可在斯里兰卡近海水域捕鱼被该国海军逮捕。
斯里兰卡海军周日在该国东部海域截获了两艘中国渔船，并逮捕了船上的37名中国渔民，一并被捕的还有两名斯籍代理商。
斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya对路透表示：“中国船员没有错，该案现在的问题在於斯里兰卡船主。我们已将中国船员移交给中国大使馆官员。”
斯里兰卡警方发言人Ajith Rohana表示，两名斯里兰卡代理商在出庭後已提交保释金。
新华社周一报导称，中国大使馆要求斯里兰卡方面依法办事，尽快查清真相，释放中国渔民。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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