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中国财经 | 2012年 7月 16日 星期一 12:15 BJT

内地居民上半年出境人次增长近两成

路透北京7月15日电---新华社周日报导称，2012年上半年，中国内地居民出境3,856万人次，同比增长19.75%。

报导引述公安部数据称，内地居民出境前往国家、地区居前五位的是：中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国和日本。

报导指出，今年上半年，外国人入境人次同比增长4.6%，外国人来华人数居前十位的国家是：韩国、日本、美国、俄罗斯、马来西亚、越南、新加坡、菲律宾、蒙古和澳大利亚。

公安部出入境管理局发布的声明显示，今年上半年，全国出入境边防检查机关检查的出入境人员中，内地居民为7,670万人次，港澳台居民1.05亿人次，外国人2,678万人次。

声明还称，今年上半年，全国出入境边防检查机关共查获非法出入境人员1,337人次，查处其他违反出入境管理法律、法规人员2.42万人次，查获网上在逃人员343人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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