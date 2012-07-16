内地居民上半年出境人次增长近两成

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月15日电---新华社周日报导称，2012年上半年，中国内地居民出境3,856万人次，同比增长19.75%。
报导引述公安部数据称，内地居民出境前往国家、地区居前五位的是：中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国和日本。
报导指出，今年上半年，外国人入境人次同比增长4.6%，外国人来华人数居前十位的国家是：韩国、日本、美国、俄罗斯、马来西亚、越南、新加坡、菲律宾、蒙古和澳大利亚。
公安部出入境管理局发布的声明显示，今年上半年，全国出入境边防检查机关检查的出入境人员中，内地居民为7,670万人次，港澳台居民1.05亿人次，外国人2,678万人次。
声明还称，今年上半年，全国出入境边防检查机关共查获非法出入境人员1,337人次，查处其他违反出入境管理法律、法规人员2.42万人次，查获网上在逃人员343人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。