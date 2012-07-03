中国将向乌克兰农业项目提供最多30亿美元贷款

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透基辅7月2日电---乌克兰农业部周一称，中国进出口银行计划向乌克兰提供最多30亿美元贷款，为农业项目融资。
乌克兰农业部在一份声明中称，6月28日该部与中国进出口银行签署了谅解备忘录，目前正在敲定协议，但未给出贷款的细节。
上个月中国人民银行和乌克兰央行签署150亿元人民币的三年期货币互换协议，旨在加强双边金融合作，促进贸易和投资，维护地区金融稳定。
今年早些时候，乌克兰农业部称正在努力与中国签署一个标志性的检验检疫协议，从而进军中国市场。
乌克兰希望今年向中国出售300万吨玉米。过去10年，乌克兰无法进入中国市场。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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