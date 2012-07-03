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中国财经 | 2012年 7月 3日 星期二 13:09 BJT

中国将向乌克兰农业项目提供最多30亿美元贷款

路透基辅7月2日电---乌克兰农业部周一称，中国进出口银行计划向乌克兰提供最多30亿美元贷款，为农业项目融资。

乌克兰农业部在一份声明中称，6月28日该部与中国进出口银行签署了谅解备忘录，目前正在敲定协议，但未给出贷款的细节。

上个月中国人民银行和乌克兰央行签署150亿元人民币的三年期货币互换协议，旨在加强双边金融合作，促进贸易和投资，维护地区金融稳定。

今年早些时候，乌克兰农业部称正在努力与中国签署一个标志性的检验检疫协议，从而进军中国市场。

乌克兰希望今年向中国出售300万吨玉米。过去10年，乌克兰无法进入中国市场。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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