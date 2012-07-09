中美将就美对华22类产品反补贴案正式磋商

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京7月9日电---中国商务部周日表示,中美两国将於下周三至周四(18-19日),就中国在世界贸易组织(WTO)争端解决机制项下起诉美国对华22类产品的反补贴措施一案,进行正式磋商.
新华社援引商务部条约法律司司长李成钢称,此案涉案金额高达72.86亿美元,反映了美方在贸易救济方面长期以来违反WTO规则的事实.
中国在5月25日就美国对华油井管、铜版纸、钢制轮毂等22类产品反补贴调查中的错误做法,在WTO向美国提起磋商请求,正式启动世贸争端解决程序.
李成刚称,除中国以外,欧盟、日本、韩国、越南、印尼等成员方都就美方的双反措施提出过诉讼.
美国则在7月5日就中国对美部分汽车实施双反措施向WTO提起磋商.
根据WTO规则,若中美在磋商请求提出後的60天内没有得到令双方满意的结果,中方可以要求WTO设立专家组,审理并裁决此案. (完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
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