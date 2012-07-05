中国经济料在下半年反弹--宏利

受欧洲债务问题拖累,全球经济于4、5月明显转差.香港恒生指数由5月初约21,300点高位,在一个月急跌15%後逐渐回升,但仍未重返两万点水平.香港时间14:19,恒指升0.34%,报19,777.03点.

宏利资产亚洲区股票投资部主管陈致洲在记者会上称,法国、意大利和西班牙谋求增长的阵线立场,使欧洲的系统性风险降低,对港股有正面作用.

"虽然中国利率市场化以及油价下跌的因素对H股有负面影响,但由於欧洲的系统性风险减低,恒生指数要重返21,000点或以上水平相信不太困难."他并指出,板块方面则看好的地产、受惠人民币开放政策的银行以及受惠油价下跌的电力股.

他说,产能过剩、成本上升及疲弱的国外需求令企业上半年盈利转差,但这个因素在某程度已经从股市表现之中得到反映.

至于中国经济,他相信政府为应对全球经济状况而于第二季陆续加快基建项目审批、降低存款准备金率以及减息,其效果将在第三季度显现.

"中国经济于第二季度应该已经见底,第三季度可望出现反弹."陈致洲说,"未来3-6个月中国经济应会周期性向上,但中国领导层换届在即,明年上半年增添不确性."

他并认为,中国的通胀持续低企及楼价维持受控,有利於政府实施具目标性的宽松货币政策.而他看好内地的保险、地产、个别基建及能源等行业,并看淡营运贡杆偏高的运输和建筑材料股份、存货较高的低档消费品、受政策自由化影响的银行以及出口相关的小型企业.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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