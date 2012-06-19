中国居民对三季度物价上涨预期上升

路透北京6月19日电---中国人民银行周二公布二季度储户调查显示,有36.5%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.2个百分点.

而二季度32.4%的银行家预期下季度货币政策将趋松,较本季提高25.7个百分点.银行家宏观经济信心指数中,认为当前宏观经济"偏冷"的银行家占比为38.9%,较上季上升9.4个百分点.

此外,调查亦显示,企业家宏观经济热度指数为37.3%,较上季和去年同期分别下降1.9和13.4个百分点,并连续四个季度位於50%的临界值以下.其中,30%的企业家认为宏观经济"偏冷".(完)

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--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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