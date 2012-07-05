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中国财经 | 2012年 7月 5日 星期四 15:26 BJT

沪综指收低1.2% 个股再现普跌

路透北京7月5日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%.市场消息面淡静下人气低迷,大盘重心下移逐渐令投资人信心溃散,个股再现普跌走势.分析师表示,在下周经济数据明朗前,大盘仍料继续围绕2,200点上下震荡.

沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.

东北证券策略分析师沈正阳表示,今日消息面较为平静,大盘走势较弱.其中工程机械和水泥等基建相关板块跌幅居前,显示市场对投资增速,尤其是重大项目建设的推进有些担忧.

他指出,鉴於目前的政策牌尚未发完,政策实施的效果亦有待观察,短线走势取决於多空两方的力量对比,预计沪指仍将在2,200附近反复震荡.

周四基建相关板块跌幅居前,水泥股尖峰集团(600668.SS)跌8.55%,报11.01元.而受节能环保业十二五规划发布消息激励,相关板块逆势上扬,其中深市巴安水务(300262.SZ)收报涨停至22.28元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,442.2点,跌1.04%,成交量为367,807手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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