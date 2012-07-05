沪综指收低1.2% 个股再现普跌

小米发布自主研发手机芯片 为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透北京7月5日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%.市场消息面淡静下人气低迷,大盘重心下移逐渐令投资人信心溃散,个股再现普跌走势.分析师表示,在下周经济数据明朗前,大盘仍料继续围绕2,200点上下震荡.
沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.今日上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.
东北证券策略分析师沈正阳表示,今日消息面较为平静,大盘走势较弱.其中工程机械和水泥等基建相关板块跌幅居前,显示市场对投资增速,尤其是重大项目建设的推进有些担忧.
他指出,鉴於目前的政策牌尚未发完,政策实施的效果亦有待观察,短线走势取决於多空两方的力量对比,预计沪指仍将在2,200附近反复震荡.
周四基建相关板块跌幅居前,水泥股尖峰集团(600668.SS)跌8.55%,报11.01元.而受节能环保业十二五规划发布消息激励,相关板块逆势上扬,其中深市巴安水务(300262.SZ)收报涨停至22.28元.
沪深300指数7月合约尾盘报2,442.2点,跌1.04%,成交量为367,807手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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