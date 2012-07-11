年底沪综指有望升至2,600点--瑞银

* 预计年底沪综指有望上升到2,600点

* 须看到信贷增长和资金价格等积极信号

* 预计今年全部A股公司盈利同比增长9%

路透北京7月11日电---投资银行瑞银UBSN.VX周三表示,今年下半年中国A股市场机会大於上半年,且四季度机会大於三季度,因上市公司毛利率改善拐点将在四季度出现.预计到2012年底,上证综合指数.SSEC有望上升到2,600点.

不过,瑞银证券首席策略分析师陈李指出,目前市场仍需等待三大信号,包括月度新增信贷连续保持在6,000亿元以上、放松地方政府和地产开发商融资,以及中长期贷款资金价格降到7%.若这些信号没有出现,那麽股市的低迷状况或将延续到明年第二季度.

上述三大信号是能够改变投资者经济预期的关键指标,从而推动他们下半年入场做多.陈李估计,三季度市场还将在低位挣扎,但也正是很好的调整配置时刻.

"三季度物价持续下跌,促使企业继续'去库存',社会存货水平进一步下降到历史平均水平以下;社会总需求受到抑制,企业利润率一直要到四季度物价触底後才能回升",他分析道.

陈李并预计,今年全部A股公司盈利同比增长9%,静态市盈率应能从当前的11倍在年底上升到12倍.下半年资金价格的下降将支撑估值水平,而展望2013年盈利前景的改善亦将推动估值水平上升.

另外,在行业配置上,瑞银证券认为,下半年"强者恒强"的主题还将延续,包括地产、白酒、消费和科技类主题有相对较好表现.随着盈利逐渐触底,与投资密切相关的周期股或许在四季度有较好表现.

同时,地产、保险和煤炭三大行业将受益於降息周期带来的资金成本下降;航空、电力、家电、汽车、纺织服装、水泥等行业亦有望受益於成本下行.

不过,他亦提醒,目前尚有两大风险需要投资者关注,一是尚未看到中长期贷款综合资金价格明显下降;二是中长期资金价格下降空间不够大,不足以撬动企业的有效投资意愿,不能看见中长期信贷增速或产出指标的趋势转好.

中国自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

此前受中国经济减速忧虑及内需持续疲软拖累,6月沪综指累计下跌6.2%.而周二该股指再创逾半年收盘新低.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校

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