沪综指收创近41个月新低 後市或继续探底

今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
路透北京7月26日电---中国股市沪综指周四收创近41个月新低,地产板块持续下跌.分析人士认为,已公布上市公司中报令投资者失望,且市场缺乏明显利好,大盘走势极为清淡,短期股指可能还将继续震荡探底.
沪综指.SSEC收报2,126.004点,跌10.147点,或0.47%,此前收盘低点为2009年3月9日的2,118.748.今日上海A股成交额为447亿元人民币,上日为408亿元.
第一创业证券分析师郭树华表示,大盘短期还有向下的过程,8月份会好一点,因随着中报期结束,个股业绩风险将告一段落.另外,自市场步入调整以来,月线还未出现过三连阴,因此下月市场自身规律将引导反弹.
"预计快速杀跌後市场才会出现趋势性反弹,2,000点上下形成趋势性反弹概率较大."他称.
沪深股市房地产股今日继续下跌,受市场预期地产政策或进一步收紧拖累.上海地产类指数.SSEP收跌1.6%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅达2.09%,收报8.91元.
沪深300指数8月合约尾盘报2,364.6点,跌0.46%,成交量为373,787手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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