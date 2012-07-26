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中国财经 | 2012年 7月 26日 星期四 15:11 BJT

沪综指收创近41个月新低 後市或继续探底

路透北京7月26日电---中国股市沪综指周四收创近41个月新低,地产板块持续下跌.分析人士认为,已公布上市公司中报令投资者失望,且市场缺乏明显利好,大盘走势极为清淡,短期股指可能还将继续震荡探底.

沪综指.SSEC收报2,126.004点,跌10.147点,或0.47%,此前收盘低点为2009年3月9日的2,118.748.今日上海A股成交额为447亿元人民币,上日为408亿元.

第一创业证券分析师郭树华表示,大盘短期还有向下的过程,8月份会好一点,因随着中报期结束,个股业绩风险将告一段落.另外,自市场步入调整以来,月线还未出现过三连阴,因此下月市场自身规律将引导反弹.

"预计快速杀跌後市场才会出现趋势性反弹,2,000点上下形成趋势性反弹概率较大."他称.

沪深股市房地产股今日继续下跌,受市场预期地产政策或进一步收紧拖累.上海地产类指数.SSEP收跌1.6%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅达2.09%,收报8.91元.

沪深300指数8月合约尾盘报2,364.6点,跌0.46%,成交量为373,787手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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