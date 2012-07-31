沪综指刷新近41个月收盘新低 ST股再遭大面积抛售

路透北京7月31日电---中国股市沪综指周二收跌,刷新上日创下的近41个月收盘新低.上交所新规继续发酵,冲击ST股再遭大面积抛售,而基建、保险等板块在国务院鼓励民间资本进入的利好消息下逆势上涨,削减大盘跌幅.

分析师表示,绩差股持续加剧市场做空动能,料大盘短线将继续向下冲击2,100点关口.

沪综指.SSEC收报2,103.634点,跌6.28点,或0.3%,上次收盘低点为2009年3月3日的2,071点.7月则累计下跌5.5%,连续第三个月收低.今日上海A股成交额略增至432亿元人民币,上日为421亿元.

"尽管上交所明确新规在明年初实行,但此举表明了对绩差股还是打击的态度,市场仍然担心绩差股整体前景,这加剧了做空动能."湘财证券策略分析师徐广福表示.

继上日大面积跌停後,ST股周二再遭抛售,大多数继续跌跌停.此前上交所称拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处於退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.

而国务院最新表态称,要在铁路、市政、能源、电信、金融、卫生、教育等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目,发挥示范带动效应.

该消息推高基建、保险等板块,中国铁建(601186.SS)涨2.86%,报4.68元人民币;中国人寿(601628.SS)收高1.96%,报18.75元.

B股指数.SSEB继上日下挫後,周二继续下行,收低0.92%,报203.34.

沪深300指数8月合约尾盘报2,363点,跌0.05%,成交量为266,016手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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