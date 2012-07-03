A股IPO下半年将继续活跃--安永

路透上海7月3日电---国际会计和咨询公司安永周二预计,下半年中国A股首次公开发行(IPO)活动将继续保持活跃,但全年筹资额将低於去年,数只超级大盘新股正在等待合适的发行时机.

上半年A股IPO融资总额约730亿元人民币,较去年同期缩水一半.去年,深圳和上海证交所IPO融资量分别位居全球第三和第四,两家证交所融资总量2,720亿元.

安永审计服务合伙人袁勇敏指出,下半年中国经济形势趋於好转,资金面可能适度宽松,这将为股市创造较好的市场环境,使得大盘承受扩容压力的能力增强,这为未来大盘新股的发行创造条件.

"下半年比较好的(发行)窗口还是存在的,超过百亿元的大盘股有可能会出现."他表示.

上半年融资额最大的A股IPO是中国交建(601800.SS)(1800.HK),其现金募资额为50亿元.而去年有中国水电(601669.SS)、华锐风电(601558.SS)等四个新股融资量超过50亿元,其中有两个项目在上半年.

目前已通过中国证监会发审委审核等待发行新股的有100多家,其中筹资额可能超百亿元的大盘股包括陕煤股份、中邮速递等.而中国人保集团亦已启动A+H股IPO计划,业内人士预估,其两地IPO规模可能高至60亿美元,有望在年内完成.

去年全球第二大IPO融资市场的香港,上半年因缺乏大型IPO,融资总额仅310亿港元,同比下降82%.不过安永预计,香港全年IPO市场融资量将达到1,900亿港元.去年香港IPO融资量则为2,600亿港元.

安永审计服务合伙人黎志光表示,大量企业,尤其是大陆企业希望未来在香港上市.将来随着欧债危机局部得到解决或中国经济政策趋向宽松,会为香港IPO市场创造一些发行机会.

"未来几个月,IPO的发行窗口可能稍纵即逝,企业应提前做好准备,"他称,从投行和企业方面得到的反馈,9月至11月之间会有一个发行窗口.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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