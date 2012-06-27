A股在7、8月将有一波反弹--中金

路透北京6月27日电---中国国际金融有限公司周三在年中策略报告中指出,今年7、8月份随着政策放松节奏和力度有所加大及市场资金面明显改善,预计中国A股市场将有一波反弹行情.

不过,报告认为,三季度末随着政策放松对於实体经济的提振效果弱化的趋势更加明显,加之股票供给压力的增加,股市则可能回落.主要风险将来自於美国财政悬崖风险加大;政策反向调整风险及大小非解禁量明显增加等.

"7、8月份的资金状况和经济状况可能出现较为显着的环比改善,为反弹创造较好的氛围.市场可达到的高点约2,500至2,600点."报告称.

而中金作出上述判断的依据还包括,在确认二季度经济增速已回落至7.5%的政策目标底线的过程中,"十八大"前"稳增长"政策出台力度将加大.

今年一季度,中国股市沪综指.SSEC累计上涨2.88%,而二季度截至6月27日,该股指则累计下跌2%,截止周三该股指已连续六个交易日下跌.中金预测,国内股市今年全年将呈现M型走势、下半年则将呈倒V型走势.

此外,在投资配置方面,中金表示,依然最为看好房产和券商的核心板块配置策略;同时可辅以一些周期股及消费电子TMT、环保、军工等主题板块的交易性机会.不过,建议三季度末开始,投资者可降低仓位,回归到较为防御性的配置,如电力、医药、白酒等.

"建议在夏季配置上主动进攻;而在秋天巩固成绩，配置上偏稳健和保守.板块配置上循着'政策推动->博弈上涨->改革红利->关注盈利->回归稳健'的路径."报告称.

中金在同日发布的另一份下半年宏观经济报告中预计,在逆周期的宏观政策作用下,本轮经济增长放缓将在今年二季度见底.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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