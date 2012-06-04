沪综指收挫2.7% 创六个月最大单日跌幅

路透北京6月4日电---中国股市沪综指周一大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅,及逾一个半月收盘新低.海外股市受美国经济数据拖累普跌,波及国内市场,而有关国际板即将推出的最新消息亦令市场承压.分析人士指出,短线暴跌显示市场反应有些过度,料股指在2,300点附近仍存有技术支撑.

沪综指.SSEC收报2,308.550点,跌64.886点或2.73%,上次最大单日跌幅为2011年11月30日的3.27%,今日上海A股成交额升至867亿元人民币,上交易日为769亿元.

浙商证券策略分析师王伟俊认为,上周末美股破位下跌,加之有关国际板推出的消息,对A股的打击确实比较大.不过国际板的消息未说明具体时间,仅为指导意见,市场可能有些反应过度.

"毕竟外围经济不好不是一天两天了,大家都看得到.从长期来看,仍有可能逐步得到解决.此外,最近发改委也表态,虽然没有4万亿,但也有四项支撑经济的措施."东北证券策略分析师杜长春表示.

上述分析师均认为,股指短线在2,300点附近仍存在一定技术支撑.

美国股市上周五收低逾2%,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.受此影响,当日欧洲股市亦跌至六个月低位.亚洲股市周一跳水,日本股市跌至28年低点,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS跌幅亦深达2.4%,至2012年低点.

另据中国政府网消息,中国将适时启动境外企业到境内发行人民币股票试点,研究允许符合条件的国际金融组织、境外货币当局和金融机构将持有的人民币投资中国金融市场,适度加快金融市场开放.

午盘後有媒体援引上海证券交易所有关负责人称,关於"适时试点境外企业到境内发行人民币股票"的具体内容,上交所一直都在研究、筹备中.近期上交所国际板没有实质性的启动计划.

受现货金上周五创下逾三年来最大单日涨幅激励,两市黄金板块周一逆势上涨,山东黄金(600547.SS)收升5.74%,报36.31元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,552.2点,跌2.81%,成交量为299,846手.(完)

--发稿 宿泱韫/苏丹; 审校 曾祥进

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