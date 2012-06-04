沪综指收挫2.7% 创六个月最大单日跌幅

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月4日电---中国股市沪综指周一大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅,及逾一个半月收盘新低.海外股市受美国经济数据拖累普跌,波及国内市场,而有关国际板即将推出的最新消息亦令市场承压.分析人士指出,短线暴跌显示市场反应有些过度,料股指在2,300点附近仍存有技术支撑.
沪综指.SSEC收报2,308.550点,跌64.886点或2.73%,上次最大单日跌幅为2011年11月30日的3.27%,今日上海A股成交额升至867亿元人民币,上交易日为769亿元.
浙商证券策略分析师王伟俊认为,上周末美股破位下跌,加之有关国际板推出的消息,对A股的打击确实比较大.不过国际板的消息未说明具体时间,仅为指导意见,市场可能有些反应过度.
"毕竟外围经济不好不是一天两天了,大家都看得到.从长期来看,仍有可能逐步得到解决.此外,最近发改委也表态,虽然没有4万亿,但也有四项支撑经济的措施."东北证券策略分析师杜长春表示.
上述分析师均认为,股指短线在2,300点附近仍存在一定技术支撑.
美国股市上周五收低逾2%,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.受此影响,当日欧洲股市亦跌至六个月低位.亚洲股市周一跳水,日本股市跌至28年低点,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS跌幅亦深达2.4%,至2012年低点.
另据中国政府网消息,中国将适时启动境外企业到境内发行人民币股票试点,研究允许符合条件的国际金融组织、境外货币当局和金融机构将持有的人民币投资中国金融市场,适度加快金融市场开放.
午盘後有媒体援引上海证券交易所有关负责人称,关於"适时试点境外企业到境内发行人民币股票"的具体内容,上交所一直都在研究、筹备中.近期上交所国际板没有实质性的启动计划.
受现货金上周五创下逾三年来最大单日涨幅激励,两市黄金板块周一逆势上涨,山东黄金(600547.SS)收升5.74%,报36.31元.
沪深300指数6月合约尾盘报2,552.2点,跌2.81%,成交量为299,846手.(完)
--发稿 宿泱韫/苏丹; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。