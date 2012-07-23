沪综指缩量收挫1.3%至逾40个月新低

路透北京7月23日电---中国股市沪综指周一缩量收跌约1.3%,至逾40个月新低.上周五欧美市场因担忧西班牙财政体制和欧元区债务危机大跌,及周末调降存款准备金率利好预期落空,均对今日市场信心和人气构成拖累.

分析人士预计,若短期未有实质性利好因素支撑,预计上半年沪指低点2,132点可能将再度经受考验,後市仍有回调压力.

沪综指.SSEC收报2,141.402点,跌27.237点,或1.26%,此前收盘低点为2009年3月13日的2,128.848.上周沪综指累计跌0.8%,为连续第五周下跌.今日上海A股成交额大幅萎缩至479亿元人民币,上日为544亿元.

"目前极端缺乏市场信心和人气,...2,132点可能会跌破,短期料继续下探."华西证券分析师曹雪峰表示,市场需要利好的配合才能企稳,包括出台刺激经济政策,或暂停新股发行等措施.

美国股市上周五收低,欧债危机再次搅动市场,因忧虑西班牙可能最终需要全面救助,这促使交易商在股市连涨三天后获利了结.同期,西班牙股市录得两年来最大单日跌幅,亦拖累欧洲股市全线走低.今日亚太股市亦全面走低.

沪深300指数8月合约尾盘报2,380.8点,跌1.48%,成交量为303,618手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进/张喜良

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