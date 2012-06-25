沪综指收挫1.6% 创逾五个月新低

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京6月25日电---中国股市沪综指周一收挫1.63%至逾五个月新低,连续第四个交易日下跌.欧元区形势未明以及国内经济减速忧虑持续发酵,同时市场扩容压力加剧,内外交困令个股再度全面下跌.
分析人士认为,在宏观经济见底时间尚未确定,且上市公司半年报业绩存有风险的情况下,後市大盘料将继续震荡下行.
沪综指.SSEC收报2,224.114点,下跌36.763点,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为543亿元人民币,上交易日为544亿元.
华西证券分析师毛胜称,由於经济下行态势已确定,且底部超出市场预期,因而刺激政策的边际效应有限.加上7月即将公布的上市公司半年报数据可能很糟糕,投资者为回避不确定性风险而选择抛售.
"近期没有增量资金入市,反映出投资者的悲观心态,……预计大盘将继续震荡下行,2,132-2,200点一线或出现技术性抵抗和反弹."他称.
由於对本周欧盟峰会看法不乐观,端午小长假前後外围市场继续呈现下跌之势.而本周今年以来A股融资规模最大的IPO项目--中信重工开始申购,同时30家公司本周解禁481.58亿元,解禁市值环比大增逾三倍,均加剧市场扩容压力.
周一个股全面下跌,从行业板块来看,水泥、煤炭、有色、钢铁等强周期性行业跌幅靠前,其中包钢股份(600010.SS)收跌8.12%,报5.09元.华新水泥(600801.SS)收跌7.45%至12.8元.
沪深300指数7月合约尾盘报2,464.0点,跌1.%,成交量为253,591手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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