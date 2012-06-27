沪综指收跌至近五个半月新低

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京6月27日电---中国股市沪综指周三收跌至近五个半月新低,并连续第六个交易日回落.A股成交额亦再创近五个月最低.分析人士认为,在宏观经济基本面堪忧和季末流动性不足情况下,预计大盘仍将维持弱势震荡.
沪综指.SSEC收报2,216.934点,下跌5.133点或0.23%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为451亿元人民币,上交易日为471亿元.上一个成交低点为1月31日的436亿.
华西证券分析师曹雪峰认为,7月份到来前市场将维持低迷,因季末银行揽储动力很强,股市流动性极为糟糕.另外,欧盟峰会及国际版等其他因素亦会导致市场保持相对谨慎的状态.
"必须要等数据出来後给市场一些信心才能企稳,预计2,150点附近会有较强支撑."他并表示.
今日船舶制造、酿酒、石油等板块上涨,海油工程(600583.SS)大涨7.57%,报5.97元;不过,黄金、银行等板块则下跌.
沪深300指数7月合约尾盘报2,455.0点,跌0.22%,成交量为282,874手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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