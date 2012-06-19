沪综指缩量收跌 市场看空情绪加深

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京6月19日电---中国股市沪综指周二缩量收跌,因目前政策真空期下,国内经济减速忧虑令市场看空情绪加深,部分获利资金亦回吐离场.分析师称,目前多空分歧仍然较大,短期大盘仍以2,300点附近震荡为主.
沪综指.SSEC收报2,300.795点,下跌15.257点或0.66%.今日上海A股成交额为576亿元人民币,上交易日为597亿元.
"今天的波动仍算正常,股指下跌最大可能性还是获利回吐,因消息面上看今天并没有什麽大事情.跌幅居前的房地产、有色、家电板块都属於上半年累计涨幅比较好的."浙商证券分析师王伟俊表示.
他并称,目前市场对後市走势判断分歧较大,而看空力量有所聚集,料本周大盘仍以2,300点附近震荡为主.
医药等防御性板块周二继续维持领涨,精华制药(002349.SZ)连续第三个交易日收报涨停,至13.82元.
中国央行调查显示,二季度企业家宏观经济热度指数为37.3%,较上季和去年同期分别下降1.9和13.4个百分点,并连续四个季度位於50%的临界值以下.其中,30%的企业家认为宏观经济"偏冷".
沪深300指数7月合约尾盘报2554,跌0.68%,成交量为282,283手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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