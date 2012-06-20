沪综指缩量收低 消费类股全面下跌

路透北京6月20日电---中国股市沪综指周三缩量收低,周边市场普遍造好情况下国内股市颓势不改,以医药股为代表的前期涨势较好板块亦遭遇集中做空.分析人士预计,大盘短线仍将继续围绕2,300点附近进行拉锯,但重心已开始逐步下移.

沪综指.SSEC收报2,292.877点,下跌7.918点或0.34%.今日上海A股成交额为503亿元人民币,上交易日为576亿元.

山西证券分析师杜亮称,近期国内股市"跟跌不跟涨",整体市场活跃性继续下降,成交量萎缩至近期的地量水平;而在多部委喊话房地产调控政策不会放松的情况下,地产板块的炒作也逐渐降温.

"2,300点出现拉锯行情,但整数关口的支撑力度较弱.我们判断後期仍存在继续调整可能,下一个支撑位在2,250一线."他称.

地产类指数今日收低0.6%.住建部、央行、发改委等部门近期密集喊话,称将坚定不移抓好楼市调控,并将继续严格执行好差别化住房信贷政策,令地产股连续下跌数日.

而前期涨势不错的医药、零售、饮料等消费类股今天全面下跌,打击市场人气.片仔?(600436.SS)下跌5.95%至87.94元,古越龙山(600059.SS)亦跌6.05%至14.12元.

沪深300指数7月合约尾盘报2554.4,涨0.01%,成交量为295,626手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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