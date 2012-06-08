沪综指高开低走 央行意外降息彰显经济不容乐观

路透北京6月8日电---中国股市沪综指周五小幅高开後快速回落.尽管央行意外降息,为三年半来首见,但同时亦彰显中国经济走势不容乐观,加重市场担忧情绪,加之美国未给出将采取更多货币刺激措施的暗示,投资者多谨慎应对.

沪综指.SSEC开盘小涨0.57%後震荡走低,北京时间10:03,转为下跌0.23%;开盘微涨0.24%的工商银行(601398.SS),亦转为下跌1.43%.

华西证券分析师毛胜表示,今日市场高开後快速回落反映出市场对降息反应中性偏负面,原因是此前降准後市场已对降息存有一定预期,且经济数据持续下滑亦令投资者视经济的刺激作用打了折扣.

"後市发展将回到经济和政策博弈,取决於力度是否会超出市场预期,若没有超预期政策出台,市场可能将维持低位震荡,"他并预计.

有部分经济学家担心,此次降息时间点选在周六公布5月宏观经济数据的前两天,可能显示出当月数据逊於市场预期,从而加剧市场悲观情绪.

同时,美联储主席贝南克此前称,若金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但未给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.对於急切希望得知美联储第三轮购债行动线索的金融市场来说,贝南克的证词陈述令人失望,亦抵消了中国降息带来的乐观情绪.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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