沪综指缩量收低 地产股领跌

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京8月2日电---中国股市沪综指周四缩量收跌.中央对地方房地产督察开展之际,政策收紧预期再次出现,令房地产板块整体遭遇打压.同时,成交量萎缩凸显大盘疲态尽显.分析人士认为,短期内股指反复下行试探2,100点支撑的可能很大.
沪综指.SSEC收报2,111.182点,跌12.178点,或0.57%.今日上海A股成交额417亿元人民币,上日为442亿元.
"之前大家觉得房地产调控会有一定程度的放松,现在恐怕将落空,这对房地产股又形成一股利空."华西证券分析师曹雪峰指出.
伴随中央对16省市落实房地产调控专项督察的展开,房地产政策收紧预期再一次出现.上海地产类指数.SSEP今日收挫4.86%,地产龙头股万科A(000002.SZ)重挫6.75%.
曹雪峰并预计,料短期大盘将跌破2,100点,因监管层对退市制度的执行力在增强,绩差股或中小市值的股票或面临补跌.此外,市场对宏观经济的担忧情绪仍未改变.
沪深300指数8月合约尾盘报2,348.6点,跌0.83%,成交量为296,425手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进/张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。