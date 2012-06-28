沪综指收跌1%至近六个月新低

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京6月28日电---中国股市沪综指周四继续震荡下跌1%,并创近六个月收盘新低.外围市场普遍反弹亦未能带动大盘回升,市场信心溃散令股指连续第七个交易日回落.
分析人士认为,季末资金面捉襟见肘是行情疲弱的主要原因,而成交量有所放大显示恐慌性卖盘开始离场,预计二季度末股指或再现阶段性低点.
沪综指.SSEC收报2,195.843点,下跌21.091点或0.95%,创1月6日以来最低,当日收盘为2,163.395.今日上海A股成交额为501亿元人民币,上交易日为451亿元.
东北证券分析师沈正阳表示,临近月末和季末,资金面较为紧张,亦没有特别的政策利好出现.市场仍在观望,并等待信贷数据及外围情况变化.
"大家没有找到兴奋点,主流板块表现温和,个股杀跌厉害,亦没有明显增量资金入场."他称.
周四保险、生物制药、船舶制造等板块涨幅居前,浦东建设(600284.SS)涨停收报7.48元;而黄金、汽车、钢铁等板块则跌幅居前,一汽富维(600742.SS)大跌8.22%,报19.88元.
沪深300指数7月合约尾盘报2,442.0点,跌0.52%,成交量为311,547手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
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