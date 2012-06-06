沪综指小幅收跌 人气低迷交投清淡

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京6月6日电---中国股市沪综指周三小幅收低,成交量持续萎缩显示人气低迷.当前国内外经济形势欠明朗,且政策预期趋淡加大投资者卖压,分析人士称,短线大盘仍以震荡向下调整为主.
沪综指.SSEC收报2,309.555点,跌2.361点或0.1%,今日上海A股成交额继续缩至585亿元人民币,上交易日为640亿元.
湘财证券策略分析师徐广福称,投资者的利好政策预期迟迟未兑现,短期市场参与度不高.而久盘必跌的脆弱市场心理将拖累股市,短线大盘继续震荡下行的概率较大.
基建、消费、医药等前期涨幅较大的板块周三领跌,晋亿实业(601002.SS)收跌5.98%,报12.42元.此外房地产调控政策不动摇的消息令房地产板块承压,房地产指数.SSEP收低0.16%,逊於大盘.
中国住房城乡建设部表示,将坚持房地产市场调控政策不动摇,并将密切关注各地执行情况,及时制止或纠正地方出台放松抑制不合理购房政策.
沪深300指数6月合约尾盘报2,550.4点,跌0.04%,成交量为344,398手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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