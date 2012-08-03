沪综指受调降交易费用提振收高1%

路透北京8月3日电---中国股市沪综指周五收高1%.中国证监会宣布再度下调交易费用,并称正在积极协调有关部门研究降低印花税,提振部分买盘进场,令大盘终结此前连续六周的下跌.下周中国将公布7月宏观经济数据,届时股市或将从中获得指引.

沪综指.SSEC收报2,132.796点,涨21.614点或1.02%,本周累计上涨0.18%.今日上海A股成交额增至436亿元人民币,上日为417亿元.

"管理层喊话,让市场预期股市利好政策可能还会陆续出台和兑现,情绪有所改善,加上之前跌得较多,有内在超跌反弹的要求,所以今天小幅企稳."东北证券策略分析师沈正阳表示.

分析师认为,投资者将从下周公布的7月宏观数据中寻找指引,料大盘短线维持震荡盘整态势.

中国证监会周四称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.此外,证监会正在积极协调有关部门研究降低印花税.

而上日整体大跌的地产股板块,在住建部澄清未发布取消楼市预售相关政策後走势有所好转.地产指数.SSEP今日收高1.39%,地产龙头股万科A(000002.SZ)持平,报8.7元.

沪深300指数8月合约尾盘报2,365.2点,涨0.74%,成交量为291,492手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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