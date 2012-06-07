沪综指收跌至近两个月新低

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京6月7日电---中国股市沪综指周四收跌至近两个月新低.隔夜海外市场大幅反弹一度刺激股指早盘冲高,但经济景气下滑背景下,资产质量面临压力等令银行股为首的蓝筹股持续下跌,拖累大盘转升为跌.
分析师表示,外围市场大幅收涨下,唯国内股市逆势而行,显示市场持续低迷态势未改,短线料仍维持弱势震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,293.130点,跌16.425点或0.71%,上一收盘低位为4月9日的2,285.777点,今日上海A股成交额持续徘徊在低位,为595亿元人民币,上交易日为585亿元.
东兴证券策略分析师姜丕军认为,隔夜海外市场的上涨以技术反弹为主,缺乏实质性利好因素,虽在开盘刺激一波上涨,但难以为继.预计在最新宏观经济和信贷数据出炉前,市场还将弱势震荡.
美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低後反弹.周四MSCI除日本外亚洲股指上涨1.8%至一周高位.
而尽管中国新商业银行资本管理办法延至2013年1月1日实施,但市场对未来银行再融资的担忧不减,上证180金融指数.SSE180FI收跌0.52%.中信银行(601998.SS)收跌1.2%报4.1元,创五个月来收盘新低.
被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终於通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.该管理办法最初定於2012年1月1日开始实施,後因监管指标过於严格遭到银行强烈反对.
沪深300指数6月合约尾盘报2,530.2点,跌0.68%,成交量为303,719手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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