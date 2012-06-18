沪综指小幅收升 因希腊选举结果暂缓外围市场风险

路透北京6月18日电---中国股市沪综指周一小幅收升,因周末希腊的选举结果暂时释放外围风险,激励周边市场普遍上涨.分析师称,国内股市涨幅有限并缺乏量能支持,显示市场情绪仍谨慎,预计短期沪指仍将在2,300点附近维持横盘震荡.

沪综指.SSEC收报2,316.052点,上涨9.202点或0.4%.今日上海A股成交额为597亿元人民币,上交易日为676亿元.

"外围风险释放是今天A股上涨的主要推动力,可能未来1-2个月内欧债危机将不再是困扰A股市场的大问题."东方证券分析师邵宇称,後续需密切关注接下来的美联储会议及G20峰会,视其是否能够提供更多的宽松和支撑信号,6月份的策略判断仍偏谨慎乐观.

他并认为,目前尚未见到A股明显的反转信号,较大技术阻力区域在2,340-2,360点之间.

希腊周末大选结果引发投资者的欢呼,亚洲股市周一应声上涨.此前希腊选举结果显示,支持救助方案的政党获得略过半数的的席次,此一结果对於欧洲领导人维系欧元的努力至为重要.

制药等消费类防御性板块周一涨势居前,亚宝药业(600351.SS)收报涨停至6.79元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,572.6,涨0.5%,成交量为357,350手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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