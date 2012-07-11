沪综指小幅收升 基建类股涨幅居前

中国央行称要防止资金脱实向虚及不合理加杠杆 实施好稳健中性货币政策（更新版）
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透北京7月11日电---中国股市沪综指周三小幅反弹收升.受总理关於"促投资合理增长"讲话提振,水泥等基建类股涨幅居前,支撑大盘告别此前两连跌.不过分析人士指出,在中报业绩悲观情绪完全释放前,料大盘短期内仍将维持弱势震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,175.383点,涨10.946点,或0.51%.今日上海A股成交额为532亿元人民币,上交易日为530亿元.
"今天的点数虽然不高,但都是周期性板块在往上走,说明总理的喊话让大家觉得接下来会在投资方面有一些动作."东方证券分析师邵宇表示.
他并预计,短期内大盘仍将在2,100点上方维持弱势震荡格局.虽然企业盈利属滞後性指标,但"不论是美国还是中国,大家都已经被利润吓呆了,得熬过业绩报表这关再说."
国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.
受此激励,水泥和铁路基建等周期性板块今日领涨,其中水泥股祁连山(600720.SS)收报涨停价位10.23元人民币.
沪深300指数7月合约尾盘报2,428.6点,涨0.26%,成交量为378,755手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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