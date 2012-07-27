沪综指微收升 受全球市场普涨支撑

路透北京7月27日电---中国股市沪综指周五小幅收升.此前欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解的言论暂时缓和市场对欧债危机的担忧,并推动全球各主要股市大幅上涨,但国内股市人气仍持续低迷令大盘上行乏力.

分析人士认为,在降准迟迟未能兑现,资金面总体仍未宽松,及整体经济未见明显好转迹象下,後市沪综指仍将继续下探.

沪综指.SSEC收报2,128.765点,涨2.761点,或0.13%,该股指昨日曾创下近41个月收盘低点.本周该股指累计下跌1.84%.今日上海A股成交额为466亿元人民币,上日为447亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军表示,近两周周五的走势偏向跌势,反映市场对管理层救市的期望值已越来越低,市场信心丧失殆尽.後市若盘面没有明确信号,股指料将继续探底,下一支撑点位料为2,050点.

"短期市场仍在下降通道中,虽有技术性修复要求,但动力不足,若成交不能配合放大,仍难走出弱势,因而不排除继续向下考验."申万证券分析师李?璇亦称.

美国股市周四收高,因欧洲央行总裁德拉吉的讲话为市场带来一波希望.欧洲股市亦大幅上涨,因对宏观经济的信心盖过了好坏不一的企业季报的影响.受此激励,亚洲股市周五劲扬.

今日国内股市医药板块领跌,因有本地媒体报导称国家发改委即将公布新一轮药品降价方案,幅度最大或超过20%.千金药业(600479.SS)大跌6.7%,报元10.44人民币.

沪深300指数8月合约尾盘报2,369.4点,涨0.1%,成交量为315,134手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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