沪综指小幅收升 量能不足反弹乏力

路透北京6月5日电---中国股市沪综指周二小幅收升,受医药等防御型板块上涨带动,但量能不足令反弹乏力,市场人气仍低迷.分析人士认为,鉴於经济增速放慢超预期而政策对冲又不及预期,市场信心难以有效凝聚,短线大盘仍以震荡调整走势为主.

沪综指.SSEC收报2,311.916点,涨3.366点或0.15%,今日上海A股成交额大幅缩至640亿元人民币,上交易日为867亿元.

山西证券策略分析师杜亮称,沪指在昨日大幅破位下跌之後,今日缩量小幅反弹,"整体看,市场量能不足,做空动力占据上风.医药电力虽出现一定反弹,但不足以逆转市场弱势."

他并认为,影响当前市场运行的主要因素是经济下滑超预期和政策对冲弱於预期,并判断政策调整可能不足以对冲经济增速的下滑,这将对市场形成双重打击,预计A股後期仍以震荡调整为主,短线甚至可能冲击下试2,250点支撑.

医药和电力等防御板块则整体上扬,康缘药业(600557.SS)和华能国际(600011.SS)分别收高7.42%和6.89%,报13.75元和6.05元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,551.0点,跌0.28%,成交量为267,797手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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