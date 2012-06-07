中投削减欧洲股票和债券投资

路透北京6月7日电---中国投资有限责任公司董事长楼继伟在一篇周四刊登的采访中称,中投公司削减了欧洲股票和债券投资,因其认为欧元区解体的风险增大.

媒体援引楼继伟的话称,就算作为欧债危机解决方案的一部分,欧洲发行了欧元区共同债券,中国也不太可能购买,因为"风险太大,回报太低."

楼继伟在接受华尔街日报专访时称,"欧元区有解体的风险,且这种风险正在增加."

他没有详细说明中投削减欧洲投资的程度,但是据华尔街日报报导,楼继伟表示中投已全面减持欧洲公共资产市场投资.中国主权财富基金管理约4,100亿美元资产.

楼继伟表示,中投继续通过私募股权和直接持有来投资欧洲,包括基础设施资产.(完)

--编译 王洋/田建华;审校 程琳/蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。