中金公司转型之路：大象学跳小步舞

* 在中小项目上布局较晚,但已初见成效

* 转型之路难言顺利,能否成功尚待观察

* 期待未来国际板及海外业务蓝海

作者 林琦

路透上海6月6日电---"最近我们又拿下一个中小企业IPO项目,从四家券商中胜出."中国一线投行中国国际金融公司某投行人士比较高兴,就如同他们之前参与融资额上百亿元的大型项目一般兴奋.

近两年的中国中小企业上市热,让一贯承揽大项目的中金公司不免有些郁闷,因之前中小项目储备不多,没能及时赶上这场盛宴.直到最近,中金公司在中小项目承揽上才有所起色.

但公司出现业绩下滑,人员流失,显示其迟到的转型之路并不平坦.而这场被业内人士誉为"大象学跳小步舞"的转型,未来能否引领中金公司再塑辉煌,尚须拭目以待.同时,未来的国际板及海外业务或能给其投行业务带来新的蓝海.

"此前,很多大券商做大中型国有企业,创业板中小板起来之後,排名就下滑了.确实他们没想到这个市场体量成长这麽快."摩根士丹利华鑫证券公司首席策略官兼资本市场部总经理娄刚指出.

他并称,中国资本市场的特点是轮动太快,排名靠前的券商洗牌太快,相信在未来的3-5年,中国券商的排名一定会重新洗牌.

在摩根士丹利(MS.N)出售中金公司34.3%股份的2010年,中金仍参与总额达220亿美元的中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)A+H首次公开发行(IPO),分享了巨额承销费.不过2011年中金已雄风不在,仅主承销两个A股IPO,当年公司净利大幅下降85%;今年上半年亦仅有一个A股IPO项目.

显然,擅长做大项目的中金公司碰到了发展瓶颈:中国大型国企上市潮已近尾声,而大量中小企业正在蜂涌上市,成为IPO市场的主力.有关数据显示,去年深交所上市的中小板和创业板新股家数占IPO总量近九成.

业内普遍认为,中金公司在中小企业项目的布局比国信证券等同行晚了两三年.不过中金公司内部人士介绍,近两年公司已投入不少人力于中小项目.今年初中金还专门成立一个约20人的中小企业咨询组(代号EA),由数位资深投行和私募股权投资人士担纲,为中小企业提供前端的咨询和财务顾问等服务.

"过度依赖大项目有较大经营风险."中金公司称,并表示未来投行业务重点发展方向将是国际化战略和成长型客户战略并重.中金公司海外业务发源於香港,目前已陆续在纽约、伦敦、新加坡建立了海外子公司,布局全球主要的金融中心.

**竞争压力不小**

机会总是给予充分准备的人.国信证券、平安证券等在2009年中国创业板开闸後,一马当先冲在了前面,就连中金公司的老对手--中信证券(600030.SS)(6030.HK)反应似乎亦比中金公司来得快.

2011年国内券商股票和债券承销额排名,中信证券继续名列第一,平安和国信分别排名第三和第四,中金屈居第八.其中在股票主承销排名中,中金亦位於这三家之後,排名第四.而在2010年,中金在其强项--股票主承销金额中排名居首,2008年和2009年中金在这一项亦均为第二.

而创业板一向是中金的短板,即使2010年该公司开始重点布局中小项目,但国内IPO项目周期往往为2-3年,中金的努力还不会很快见效.

在中国证监会已披露的近700家待审核或待发行新股信息中,中金公司有12个IPO项目拟在上海证交所上市,其中有陕西煤业、中国建材(3323.HK)等三个联合主承项目;9个项目拟在深圳证交所创业板上市.而国信证券、招商证券(600999.SS)和广发证券(000776.SZ)每家都有50个左右的IPO项目.

"你现在看到的,是我们2-3年以前的努力,毕竟国内的IPO过程还是比较慢的."中金公司一位资深投行人士称,近年来公司中小项目储备已大幅增加,效果已在今年开始显现,未来将呈快速增长趋势.

若按过去两年中国股市一年上市300-350个项目来估算,已披露的近700家新股需要两年时间才能消化完.有业内人士初步判断,按目前形势,两年内中金公司不太可能重新确立其领先优势.

上海一家投行人士指出,"现在大项目越来越少,竞争很激烈;而且为安抚二级市场走势,大项目的首募金额也在下调,象中金这种依赖大项目的投行,未来竞争压力不小."

据汤森路透旗下IFR近日报导,人保集团本月有望先启动H股IPO,其A+H股IPO最终融资可能高至60亿美元.中金公司跻身其主承销商之一,但却丢掉了近阶段例如广发银行、中国邮政速递、中国铁路物资等IPO大单.

**大象学跳小步舞难言顺利**

虽然中金内部人士称未来公司在投行业务上将会"大小通吃",但一些投行人士质疑,中金公司的转型之路如同大象在学跳小步舞,未来是否会很顺利尚不好说.

自成立之初,中金公司就定位於主要为大型国企改制上市服务,例如参与了四大国有银行A+H上市中的三家.大型IPO项目往往走绿色通道和容易获得豁免,获批难度并不大.

但在中小项目上,投行必须较多的涉及具体操作,需要关心改制方案等更多细节,还要担心企业是否存在财务、法律、税务等方面的不规范.

"象中金这种大投行,即使团队配置好,项目资源也有,但公司内部风控体系也不会很快扭转过来."一位投行人士表示,中金在选择中小项目会精挑细选,例如融资额稍大、发展前景不错等,所以项目数量不会多.

此外,在大项目获取上,高层资源、研究能力及分销网络往往是不可或缺的要素,而且为一个大项目需要投入数十人的投行团队,整个过程耗时至少三四年.

上海一家中型券商投行负责人指出,一个中小项目则可能只需三四个人,而且项目获取上不必通过国家部委,地方政府资源依赖度更高.

大型项目往往集中於京沪广等大城市,而中小项目遍布全国各地.在目前国内新股市场以中小项目为主的情况,需要各家投行有充足人手分散在各个项目上,象中信证券投行团队有710人,其中109个保荐代表人;国信证券投行部有505人和156个保荐人.

而中金公司的投行团队人数在业内仅名列第四,为320人,其中有53个保荐人,相形之下显得人手稍有不足.2009年中国重启A股IPO以来的近三年中,中金公司仅主承了九个项目,仅有两个是创业板项目.

**期待蓝海**

业内人士指出,中金公司研究能力较突出,对国内各行业基本面的研究相当扎实,这与其投行和研究团队汇聚一大批高素质人才相关,当然中金的人力成本亦相当高.

"如果一年只能做几个中小项目,光靠保荐这块,中金这麽大的一个团队要撑起来还真够呛."上述中型券商投行负责人感叹道.

另一位投行人士指出,过去几年中小IPO项目的发行价相当高,大幅超募现象普遍,让参与其中的投行获利不小.不过随着证监会新股发行制度改革推进,发行价超高及大比例超募现象将得到纠正,投行的承销费亦可能相应缩水.

他表示,"投行业务也是有周期的,中金这麽大的身驱来赶这场中小企业盛宴,是否赶得上?可能赶上了,这场盛宴也快结束了."

当然,中国作为近两年全球最大的新股IPO市场,无疑为本土投行的成长创造了肥沃的发展土壤.而中资企业的海外上市和国际并购,亦为本土投行带来全球化发展契机.

而正在研究推进的上海国际板若最终落实,引来海外大型公司在国内上市,无疑为熟悉本土市场、具备综合竞争力的中金、中信等大投行开启一片新天空.

中金公司称,国际板对中金将是一个重要的业务机会,公司已很早布局,利用中金境内外的两栖优势,建立了丰富的项目储备.但国际板下一步推出的时间仍有很大不确定性.

西部证券总经理祝健表示,若要和中国经济发展全球地位相匹配的话,那麽未来国内必然要出现一批能够和国外大投行在同一层面竞争的公司.这些公司必须是通过市场洗礼出来,通过行政式的资源堆积,是不能形成核心竞争力的.

"如果一个公司缺乏快速反应机制,行业内一次重大变化,尤其在我们这样的新兴产业市场...(影响)可以是颠覆性的."他说.(完)

(北京中文部康熙泽对此文亦有贡献)

--审校 曾祥进

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