保监会拟允许险资参与股指期货等衍生品交易--徵求意见稿

路透上海7月24日电---中国保险机构的投资限制有望进一步放宽.据路透获得的监管部门徵求意见稿显示,中国保监会拟允许保险资金参与股指期货、融资融券等金融衍生品交易.

在徵求意见稿中,保监会还首次公布了保险机构可在海外投资的金融工具类型,包括货币市场类、固定收益类、权益类以及不动产等;保监会并拟将保险资金对未上市企业股权的投资上限倍增至总资产的10%.

此外,保监会还拟拓宽保险资产管理范围,保险资金可以投资境内商业银行发起的信贷资产支持证券、保证收益型理财产品,并可投资境内信托公司发起设立的集合资金信托计划,以及境内证券公司发起设立的有担保的集合资产管理计划.

上海证券报周二报导称,保监会将对险资投资再松绑,险资或可利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.

保监会负责人此前表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出.上周以来,保监会已先後发布了"保险资金投资债券暂行办法"以及"保险资金委托投资管理暂行办法".(完)

--编译 边竞; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。