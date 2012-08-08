花旗拟未来三年在中国分行数量翻倍

路透上海8月7日电---花旗集团(C.N)计划未来三年在中国的分行家数要增长一倍至100家,突显出其奋力进军中国零售银行市场.

甫於6月升任全球零售银行总裁的Jonathan Larsen,在担任该职务後的首次专访中表示,尽管中国经济放缓构成短期挑战,但长期前景依旧强劲.

这次花旗首次以驻亚洲高管来担任该职位,突显出对亚洲地区的重视.花旗亚洲零售事业2011年净利20亿美元,占了该行总地区获利的一半.

花旗目前在中国13个城市中有50家分支机构;Larsen表示,"我们在过去三年已增长一倍.我们希望未来三年也能增长一倍,但成长的速度受制於新分行得到监管机构批准的速度."

他不愿透露银行在中国扩张时计划投资多少.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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