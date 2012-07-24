分析：加拿大政府应会批准中海油/Nexen收购案

图为7月23日拍摄的位于加拿大阿尔伯塔省Calgary的Nexen公司大楼。 REUTERS/Todd Korol

* 加拿大政府希望中国投资能源领域

* 在阻止Potash收购案之後,加拿大亟欲重建声誉

* 批评人士担心Nexen案将让中国拥有过多能源控制力量

路透渥太华7月23日电---中国企业对加拿大大型能源公司提出151亿美元的善意收购,加上加拿大政府渴求外国资金协助开发亚伯达省北部成本昂贵的油砂,两项因素合并起来,意味着这项收购案可能会获得加拿大政府批准.

加拿大政府只表示,将根据外国投资法令审核中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO的收购案.但法律专家、分析师及圈内人士指出,有不少理由让这起收购案顺利过关,出手封杀的理由则很少.

"目前看起来像是各取所需.加拿大已经明白表示,希望引进中国投资....而中国目前则是透过投资一家加拿大公司作为回应,"多伦多法律事务所McCarthy Tetrault的Oliver Borgers称.

"中国方面似乎想为这家加拿大公司投入很大力量,扩大它的规模、版图、全球地位等,这些都是加拿大政府乐见的,"Borgers称.

若批准这宗收购案,将有助重建加拿大的外资投资氛围,加拿大政府2010年否决澳洲必和必拓(BHP.AX)以390亿美元收购钾肥生产商Potash Corp (POT.TO)的计画,打击了外资投资加拿大的气氛.加拿大政府当时表示,Potash收购案不会为加拿大带来净利益,因此予以否决.

但Potash是位於政治地位重要的萨斯喀彻温省的大型企业,雇用众多员工,而Nexen的资产则较为分散在全球各地.

Potash收购案遭到萨斯喀彻温省长的强烈反对,结果无疾而终.而与Potash收购案不同的是,Nexen所处的亚伯达省显然对於中海油的收购极感兴趣,称其油砂资产需要大量投资.

"这宗有希望的交易进一步证实了亚伯达油砂在因应全球能源需求方面的重要性,"亚伯达能源部长Ken Hughes在声明中称."外来的投资对亚伯达和加拿大都有利,让加拿大企业在全球竞争中更有优势."

多伦多一名海外投资法学专家称,中海油提出了所有正确的条件,包括将留住加拿大的工作岗位,让卡尔加里(Calgary)成为其国际总部之一,并在多伦多证交所挂牌上市.

"这让政治上的气氛稍微缓和一些,"该位不愿具名的专家称."而在必和必拓的收购案上,我不确定他们在政治面上事先思考得够清楚."

**善意收购**

Nexen不仅在加拿大,也在哥伦比亚、也门(叶门)、北海、美国等地十分活跃,大部分的生产及现金流来自加拿大之外的地方.

"这是一宗友好的交易...事先做了很多设想,投加拿大政府所好,"一位接近是项交易的消息人士告诉路透.

"(加拿大)政府在评估这些交易时通常会看是否能带动经济活动...如果这是评判标准--带来活动及发展,那麽我认为这是一宗相当有力的提案."

加拿大总理哈珀今年2月访问北京,部分是为了向中国兜售加拿大石油.他强调需要使市场多元化及降低对美国的依赖.加拿大政府表示,若没有外资的帮助,油砂开发将会落後.

即便如此,中国投资加拿大能源公司也颇具政治敏感性.

该笔交易要分别获得加拿大竞争局(Competition Bureau)和工业部长克里斯蒂安·帕拉迪斯(Christian Paradis)批准.他们必须决定是允许,还是阻止该交易.否决的理由要麽是出於国家安全考虑,要麽是未能给加拿大带来"净利益".

"加拿大对美国影响的担心由来已久,"在对华贸易政策上持强硬立场的马里兰大学经济学教授莫瑞西(Peter Morici)说道,"我认为恐怕目前要更加担心中国的影响了."(完)

--编译 蔡美珍/兰秀娟/王冠中/孙茉莉;审校 程琳/沈以文

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