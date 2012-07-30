疑虑阴霾笼罩 Nexen案未必能开启中国收购热潮

图为2012年7月23日拍摄的位于阿尔伯塔的Nexen大楼。 REUTERS/Todd Korol

记者 Jeffrey Jones/Euan Rocha

路透卡加利/多伦多7月27日电---乍看之下,中海油(0883.HK)欲以151亿美元买下加拿大NexenNXY.TO的计划,似乎是中国准备大肆收购加拿大石油资源的讯号.

但仔细观察後会发现,一切都还很难说.如果中国方面认为,Nexen收购案将开启一波中国国企收购北美大型能源资产热潮,这或许还需要再评估.

首先,加拿大政府仍然有可能封杀Nexen案--这是中国历来最大海外收购案.这起收购案需要获得半独立性质的公平竞争监管当局及加拿大政府批准,加拿大政府必须判断这起收购是否为加拿大带来"净利益".

等到Nexen案熬过种种审查之後,或许短期内几乎不可能再有另一件大型并购案能获得加拿大政府批准,加拿大当局将思索外国投资是否过度的问题.

"我猜测应该不会出现许多类似的案子,"一名熟悉中海油/Nexen交易的消息人士称."我不认为这件案子代表加拿大待价而沽."

Nexen是加拿大第八大能源公司,就在Nexen收购案的几周之前,马来西亚国家石油公司(Petronas)才出价欲收购加拿大燃气生产商Progress Energy Resources(PRQ.TO).但这件案子出现身份不详的抢亲对手,提出竞争出价,Petronas周五将出价提高8%,达到52亿加元.

"虽然我认为会有更多并购案,但我不全然觉得马上就会闸门大开,"CIBC World Markets分析师Andrew Potter称.

"这并不是说下个月就会发生.买主会静观其变,看看政治变数如何发展."

**美国大选前的政治顾虑**

第二个潜在障碍是,华府将评估中国拥有Nexen在墨西哥湾的资产是否会带来国家安全问题.

美国保留意见,带有一丝大选前的政治气息,那些支持能源业的共和党人士也不希望中海油将北美石油资源收入囊中.有人认为,中海油竞购Nexen,为美国推进批准Keystone油管增添了理由.该油管将把更多加拿大原油运到美国市场.

同时,纽约州参议员舒默(Charles Schumer)希望财政部阻止中海油的收购,直到北京当局为美国投资者提供他认为是公平的中国市场准入机会.舒默是一名很有影响力的民主党议员,常常抨击中国贸易和汇率政策.

**吸取Unocal收购案的教训**

当然,中海油吸取了2005年收购加州公司Unocal失败的教训,在求购Nexen时避免激怒对中国收购案敏感的加拿大人士.

中海油向Nexen提出了很高的溢价,Nexen在加拿大国内的资产有限,但在国外有广泛的业务活动.中海油称,将保留加拿大的工作岗位,并将在加拿大上市,还要使加拿大能源重镇卡加利成为其北美、中美业务的总部.

尽管做出这些承诺,加拿大政府仍警告投资者,不要妄自假设该交易已经确定无疑.

不过,加拿大总理哈柏与加拿大油砂项目最多的Alberta省,之前花费了数月时间从中国引资.

中国已经成为加拿大油砂最重要的新客户,该行业也在寻求降低对美国客户的依赖.

一名参与过很多此类跨境交易的消息人士称:"我想,每当这个国家和这个资源大省的领导人表示对中国投资敞开大门,那肯定是没有坏处的."

**Talisman是潜在收购目标**

但即便中海油获得所有必要的批准,一些人担心的加拿大会出现外资收购潮,或许也不会成为现实,因为国内仅有少数其他大型公司符合被收购的条件.加拿大第十大能源公司Talisman EnergyTLM.TO可能在被收购名单上名列榜首.

Talisman和Nexen都拥有中国买家想要的许多特质:在加拿大西部拥有储气丰富的页岩气矿藏;在世界一些最热门的地区,拥有广泛的石油勘探及生产项目;而且不存在可能寻求阻止交易达成的大股东.

在过去一年中,这两家公司的股价均大幅下滑,市现率(PCF)降至微不足道的三倍,而一些股价高涨的竞争对手的市现率为八倍以上.

中海油公开收购Nexen消息的当天,Talisman称已把其北海业务49%的股权以15亿美元的价格出售给了中石化.中石化亦是一家中资国企.

就像Nexen一样,Talisman在全球都拥有资产及合作关系,在中国後院南海亦拥有相当可观并且日益增多的油气权益.

Talisman发言人Phoebe Buckland称,公司并不寻求被收购,并以出售北海业务权益为例,说明公司是如何实施计划的,今年初执行长John Manzoni年初曾暗示过会进行这宗交易.

分析师认为加拿大油砂公司(Canadian Oil Sands)COS.TO是另一个可能被收购的目标.该公司唯一有产出的资产是其持有Syncrude Canada的37%权益,Syncrude在艾伯塔省北部拥有储油丰富的焦油砂资源.如果对Nexen的收购成功完成,中资公司总共将拥有Syncrude公司16%的权益.若中国进一步涉足加拿大能源业,可能引发竞争忧虑.

**部分加国公司是外资难以获得的**

另一个可能引起收购兴趣的公司是加拿大最大的天然气厂商Encana(ECA.TO).因为天然气价格十年来一直处於低位和其它一些问题,Encana一直承压,其股价在去年下跌了28%.

这可能会吸引财力雄厚的竞购方,外加认为天然气价格最终将反弹的长期看法,使得Encana持有的页岩气资源显得更有价值.

但Encana的执行长Randy Eresman称,他认为中海油收购案反映的是对Nexen资产的特别兴趣,并不表示将开始对所有加拿大能源公司展开收购.

要收购Encana,说易行难,因该公司的资产横跨加拿大西部,而且几乎都位於天然气及液化气储量最丰富的地区,这足以让这些资产成为加拿大政府眼中的国宝.

"我认为仍有一些加拿大公司是难以获得的,加拿大投资监管当局不会批准中国公司收购这些公司,"一位消息人士以Encana为例说.(完)

--编译 蔡美珍/程琳/兰秀娟;审校 白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。