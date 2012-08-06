中海油称预算投入逾99亿元於煤层气勘探

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港8月6日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,预算投入逾99亿元人民币於煤层气勘探,以扩大其在清洁能源及中国陆上地区业务的发展.
中海油於上周五晚间公告称,其全资子公司中海石油中国与中联煤层气订立协议,在合同区勘探、开发、生产及销售煤层气及煤层气产品,并由中海石油担任作业者.勘探期为五年,中海石油中国预期投入总共99.333亿元人民币,作为最低限度勘探工作义务及最低勘探成本.
"董事认为,进军煤层气业务是本公司将现有储备组合多元化以及为长期发展而开发新业务领域的战略措施."公告称.
中联煤层气为中海油的母公司中国海洋石油总公司持股50%的公司,故有关合作协议须经中海油的股东特别大会批准.
中海油上周五收盘价报15.34港元,过去一个月累计升逾7%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。