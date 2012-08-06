中海油称预算投入逾99亿元於煤层气勘探

路透香港8月6日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,预算投入逾99亿元人民币於煤层气勘探,以扩大其在清洁能源及中国陆上地区业务的发展.

中海油於上周五晚间公告称,其全资子公司中海石油中国与中联煤层气订立协议,在合同区勘探、开发、生产及销售煤层气及煤层气产品,并由中海石油担任作业者.勘探期为五年,中海石油中国预期投入总共99.333亿元人民币,作为最低限度勘探工作义务及最低勘探成本.

"董事认为,进军煤层气业务是本公司将现有储备组合多元化以及为长期发展而开发新业务领域的战略措施."公告称.

中联煤层气为中海油的母公司中国海洋石油总公司持股50%的公司,故有关合作协议须经中海油的股东特别大会批准.

中海油上周五收盘价报15.34港元,过去一个月累计升逾7%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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