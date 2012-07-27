中海油已要求美政府审查Nexen并购

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透华盛顿7月27日电---一位接近中海油(CNOOC)的消息人士周五告诉路透,中海油已经要求美国政府就其出价151亿美元竞购加拿大油企Nexen一案进行审查,Nexen约有10%的资产位於美国.
"我们已经通知美国外资审议委员会(CFIUS),我们将就此项交易提交自愿审查公告,时间有待确定,"该消息人士说.其并称,通知是在7月23日中海油披露竞购案当天发出的.
CFIUS是一个由美国财长领导的机构间委员会,出於国家安全考虑审查外资对美国资产的收购交易.(完)
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
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路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。