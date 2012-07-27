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中国财经 | 2012年 7月 27日 星期五 14:18 BJT

中海油已要求美政府审查Nexen并购

路透华盛顿7月27日电---一位接近中海油(CNOOC)的消息人士周五告诉路透,中海油已经要求美国政府就其出价151亿美元竞购加拿大油企Nexen一案进行审查,Nexen约有10%的资产位於美国.

"我们已经通知美国外资审议委员会(CFIUS),我们将就此项交易提交自愿审查公告,时间有待确定,"该消息人士说.其并称,通知是在7月23日中海油披露竞购案当天发出的.

CFIUS是一个由美国财长领导的机构间委员会,出於国家安全考虑审查外资对美国资产的收购交易.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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