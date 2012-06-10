美国呼吁各国加强太空领域的合作

路透华盛顿6月7日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国国防部负责太空政策的副助理部长舒尔特（Gregory Schulte）接受采访时称，美国希望与各国加强太空合作，包括与盟友联合军演及作战等方面，并正推动与法国、日本等国家的数据共享。

舒尔特在周三的采访中称，鉴於国防预算吃紧，太空日渐拥挤并且充满竞争，各国加强太空合作是有道理的。

他表示，甚至共同拥有卫星，都会加强美国国家安全。奥巴马政府已将大力关注与盟友的合作，作为国家安全措施的一部分，但对美国政府卫星数据共享受限，让其在阿富汗和伊拉克联合作战变得复杂，即使是与美国最亲密的盟友合作。

舒尔特称，五角大楼已与30个卫星运营商及公司签订协议，以拓展对太空现状的了解。美国战略司令部司令科勒（Robert Kehler）正与其它国家商谈以签署类似协议。

太空垃圾增加也将推进各国太空合作。美国空军正在追踪1,100颗现役卫星及2.1万块碎片，碎片的约14%来自中国2007年摧毁的一枚气象卫星。即使是小块的快速飞行碎片，也能破坏或摧毁飞船及国际空间站。

舒尔特将於6月底离职，之後将到美国国防大学教书。他称，科勒还会将加州范登堡空军基地的美国联合太空行动中心对部分美国盟友开放。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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