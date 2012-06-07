成本激增与煤价下滑打击澳洲矿商 新矿业项目恐遭搁置

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
记者 Sonali Paul/Rebekah Kebede 编译 李春喜/李婷仪/许娜
路透墨尔本/珀斯6月7日电---煤炭价格下跌和成本激增,已经迫使澳洲生产商削减产量和工人数量,打击了矿商、铁路和港口运营商,甚至可能威胁到超过300亿美元的新矿业项目投资.
以必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和XstrataXTA.L为首的澳洲矿商,一直受到同业的羡慕,因为他们与最大煤炭消费国中国较近的优势.不过,今年这个优势也已经逐渐削弱.
煤炭生产商受到三重打击,其中包括工资、设备和能源成本上涨和新增税种,美国煤炭出口增长,以及中国对电煤和冶金煤的需求减少等因素.
根据globalCOAL的指数,澳洲港口Newcastle的电煤价格今年已经大跌20%,至每吨92美元的近两年低点.对於部分矿商,这样的价格已经接近经营成本.
"过去几年需求过於旺盛,煤矿卡车司机的年薪都达到14万美元.这听起来像是一个笑话...现在这也是因果相循的结果,"一家矿商的营销高管表示.由於未获准接受媒体采访,他要求匿名.
浏览澳洲Dalrymple海湾煤炭出口图表,请点选(link.reuters.com/bav58s)
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新煤矿在竞争和成本激增的压力之下显得尤为脆弱.相比之下,矿商预计仍会投入大量资金,扩大在澳洲的铁矿石业务,因为尽管铁矿石价格已经从去年的高点回落,他们仍然获得丰厚的利润.
分析师称,最可能遭搁置的煤炭项目是位於昆士兰州尚未开发的Galilee盆地的项目,印度的GVK(GVKP.NS)和其同业Adani Enterprises(ADEL.NS)位居该地区最大的参与者之列,而力拓在新南威尔士州的一个项目也可能推迟开发.
**吨数下降**
不只是澳洲生产商备感压力,印尼矿商也深受价格下跌之苦.不过澳洲业者还得面临劳工成本飙升,以及将在7月生效的碳税、矿业税.
达令普湾(Dalrymple Bay)主要煤港和纽卡斯尔的出口统计数据,出现销售下滑迹象.达令普湾煤港主要出口的是焦煤,纽卡斯尔则是电煤.
在截至2012年6月结束的年度,达令普湾出口总吨数料将下滑9%至5,000万吨.尽管上年同期出口已因2010年12月和2011年11月洪灾而减少.
港口营运经理Greg Smith说,出口下滑的因素,在於亚洲钢铁制造商对焦煤需求下滑,以及面临美国粉煤喷吹(PCI)煤炭及品级较低的冶金用煤出口竞争.
由於页岩气供应增加,导致燃气价格降至10年低位,美国电厂纷纷从燃煤改为天然气发电,美国煤炭出口因而跳升.
由於今年以来运费大降,由美国出口是有利可图的.
纽卡斯尔方面,煤炭码头营运商Port Waratah Services过去六个月的船货装运几乎是逐月下跌,去年12月折合年率约有1.10亿吨,但5月降至仅有9,180万吨.
使用Port Waratah的煤商Gloucester CoalGCL.AX在3月季度报告警告称,由於需求疲软,该公司不得不把船货整并出货,以降低运费成本.
"由於传统市场需求持续疲软,有很大一部分的煤炭经由交易商卖入中国现货市场."Gloucester说.
**项目面临风险**
由於前景黯淡,力拓和必和必拓等大型企业在支出计划上已变得保守,力拓警告道,澳洲是其全球业务运营成本最高的地方.
"我们发现,在某些情况下,目前建设一个项目所花成本是10年前的10倍多,"力拓执行长艾博年一个月前在布里斯班向股东表示.
力拓将在今年稍晚决定,是否在新南威尔士州建造Mount Pleasant热能煤矿.分析师预计,这个价值20亿美元的项目将被推迟.此项目原定於2014年投产.
鉴於大型矿商变得谨慎,银行业者也不愿为较小型企业提供融资.其中被认为最有风险的项目位於加利里盆地(Galilee Basin),该盆地的年产量或逾2亿吨.
可能开展的三个规模最大的项目是,企业集团GVK旗下100亿美元的Alpha煤炭项目和Kevin's Corner项目,Adani Enterprise的110亿美元Carmichael煤炭和铁路项目,以及澳洲矿业巨擘Clive Palmer的80亿美元China First项目.
"在此环境下,很难从银行融资,"独立资源分析师Gavin Wendt称,"过去可能给你提供资金的印度和中国,现在也稍微捂紧钱袋."
瑞信分析师估计,如果煤炭价格保持在当前水平,那麽Alpha煤炭项目可能举步维艰.在加利里盆地项目中,该项目在获得政府许可方面进展最快.
"我们认为,由於热能煤现货价格现约为每吨92美元,而我们每吨75美元的现金成本偏低5-10美元/吨,因此该项目可能在经济上不可行,"该行本周发表报告称.
目前尚无法联系到GVK的当地主管Paul Mulder就此观点置评.该公司计划为此项目寻找合作夥伴,并在今年稍晚做出最终投资决定.(完)
--译文审校 王洋/蔡美珍/丁琦
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