成本激增与煤价下滑打击澳洲矿商 新矿业项目恐遭搁置

图为2012年6月6日拍摄于澳大利亚纽卡斯尔港的煤堆。煤炭价格下跌和成本激增，已经迫使澳洲生产商削减产量和工人数量，打击了矿商、铁路和港口运营商，甚至可能威胁到超过300亿美元的新矿业项目投资。 REUTERS/Daniel Munoz

记者 Sonali Paul/Rebekah Kebede 编译 李春喜/李婷仪/许娜

路透墨尔本/珀斯6月7日电---煤炭价格下跌和成本激增,已经迫使澳洲生产商削减产量和工人数量,打击了矿商、铁路和港口运营商,甚至可能威胁到超过300亿美元的新矿业项目投资.

以必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和XstrataXTA.L为首的澳洲矿商,一直受到同业的羡慕,因为他们与最大煤炭消费国中国较近的优势.不过,今年这个优势也已经逐渐削弱.

煤炭生产商受到三重打击,其中包括工资、设备和能源成本上涨和新增税种,美国煤炭出口增长,以及中国对电煤和冶金煤的需求减少等因素.

根据globalCOAL的指数,澳洲港口Newcastle的电煤价格今年已经大跌20%,至每吨92美元的近两年低点.对於部分矿商,这样的价格已经接近经营成本.

"过去几年需求过於旺盛,煤矿卡车司机的年薪都达到14万美元.这听起来像是一个笑话...现在这也是因果相循的结果,"一家矿商的营销高管表示.由於未获准接受媒体采访,他要求匿名.

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新煤矿在竞争和成本激增的压力之下显得尤为脆弱.相比之下,矿商预计仍会投入大量资金,扩大在澳洲的铁矿石业务,因为尽管铁矿石价格已经从去年的高点回落,他们仍然获得丰厚的利润.

分析师称,最可能遭搁置的煤炭项目是位於昆士兰州尚未开发的Galilee盆地的项目,印度的GVK(GVKP.NS)和其同业Adani Enterprises(ADEL.NS)位居该地区最大的参与者之列,而力拓在新南威尔士州的一个项目也可能推迟开发.

**吨数下降**

不只是澳洲生产商备感压力,印尼矿商也深受价格下跌之苦.不过澳洲业者还得面临劳工成本飙升,以及将在7月生效的碳税、矿业税.

达令普湾(Dalrymple Bay)主要煤港和纽卡斯尔的出口统计数据,出现销售下滑迹象.达令普湾煤港主要出口的是焦煤,纽卡斯尔则是电煤.

在截至2012年6月结束的年度,达令普湾出口总吨数料将下滑9%至5,000万吨.尽管上年同期出口已因2010年12月和2011年11月洪灾而减少.

港口营运经理Greg Smith说,出口下滑的因素,在於亚洲钢铁制造商对焦煤需求下滑,以及面临美国粉煤喷吹(PCI)煤炭及品级较低的冶金用煤出口竞争.

由於页岩气供应增加,导致燃气价格降至10年低位,美国电厂纷纷从燃煤改为天然气发电,美国煤炭出口因而跳升.

由於今年以来运费大降,由美国出口是有利可图的.

纽卡斯尔方面,煤炭码头营运商Port Waratah Services过去六个月的船货装运几乎是逐月下跌,去年12月折合年率约有1.10亿吨,但5月降至仅有9,180万吨.

使用Port Waratah的煤商Gloucester CoalGCL.AX在3月季度报告警告称,由於需求疲软,该公司不得不把船货整并出货,以降低运费成本.

"由於传统市场需求持续疲软,有很大一部分的煤炭经由交易商卖入中国现货市场."Gloucester说.

**项目面临风险**

由於前景黯淡,力拓和必和必拓等大型企业在支出计划上已变得保守,力拓警告道,澳洲是其全球业务运营成本最高的地方.

"我们发现,在某些情况下,目前建设一个项目所花成本是10年前的10倍多,"力拓执行长艾博年一个月前在布里斯班向股东表示.

力拓将在今年稍晚决定,是否在新南威尔士州建造Mount Pleasant热能煤矿.分析师预计,这个价值20亿美元的项目将被推迟.此项目原定於2014年投产.

鉴於大型矿商变得谨慎,银行业者也不愿为较小型企业提供融资.其中被认为最有风险的项目位於加利里盆地(Galilee Basin),该盆地的年产量或逾2亿吨.

可能开展的三个规模最大的项目是,企业集团GVK旗下100亿美元的Alpha煤炭项目和Kevin's Corner项目,Adani Enterprise的110亿美元Carmichael煤炭和铁路项目,以及澳洲矿业巨擘Clive Palmer的80亿美元China First项目.

"在此环境下,很难从银行融资,"独立资源分析师Gavin Wendt称,"过去可能给你提供资金的印度和中国,现在也稍微捂紧钱袋."

瑞信分析师估计,如果煤炭价格保持在当前水平,那麽Alpha煤炭项目可能举步维艰.在加利里盆地项目中,该项目在获得政府许可方面进展最快.

"我们认为,由於热能煤现货价格现约为每吨92美元,而我们每吨75美元的现金成本偏低5-10美元/吨,因此该项目可能在经济上不可行,"该行本周发表报告称.

目前尚无法联系到GVK的当地主管Paul Mulder就此观点置评.该公司计划为此项目寻找合作夥伴,并在今年稍晚做出最终投资决定.(完)

--译文审校 王洋/蔡美珍/丁琦

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