证监会拟放松QFII和基金管制

沪深证交所周三两融余额增10.2亿元 连续三日上升
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。
路透上海6月21日电---中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制,以吸引更多资金入市.其中,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.
证监会周三晚间在其网站发布相关徵求意见稿并称,将取消对基金公司持股5%以下股东的审核,取消内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定.
意见稿并显示,证监会同时将降低QFII资格要求,其中资产管理机构、保险公司、其他机构投资者(养老金、主权基金等)的经营时间由五年降为两年,证券资产规模由50亿美元降为5亿美元,体现了鼓励境外长期资金进入的政策导向.
证监会还拟修改相关规定,拓宽基金公司资产管理计划的投资范围,非上市公司股权、债权类资产、收益权资产等将纳入投资范围.(完)
参看详情,请点选中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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