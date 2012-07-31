从行业哪些数据能看清中国宏观经济的真相?--美银美林

路透北京7月31日电---中国宏观经济数据的真实性近期再遭质疑,那麽行业的哪些数据,能真实反映中国宏观经济的真相?

美银美林在一份名为"中国行业活动数据概览"的研究报告中指出,一些行业指标能相对较好地反应整体经济运行情况,这些指标可分为上游指标和下游指标.

具体来说,出口、基建和房地产固定资产投资以及汽车销售等下游经济活动,通常能够快速传导到电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属和建造机械等上游领域.这些上游领域原材料的价格和库存,对下游需求的波动极其敏感.此外,运输和电信行业因连接上下游领域,也被美银美林纳入视线.

以下为美银美林重点关注的部分上下游行业指标:

* 电力

关注指标:国家统计局发布的发电量数据

国家能源局和电力企业联合会发布的用电量数据

电力数据和工业生产及消费活动密切相关.由於中央对地方单位GDP能耗控制得日益严格,因此地方官员不太愿意在能源问题上虚报.另外,中国五大发电集团在全国发电量中占据"半壁江山",令发电量数据亦不太容易被扭曲.

用电量和发电量指标相比较的话,前者相对更可靠一些,因为国家统计局公布的发电量数据,仅包括年营收超2,000万元人民币的大型发电企业,小型电厂则被排除在外.

* 煤炭:

价格指标:秦皇岛港口5,500大卡大同优混动力煤价格

山西柳林4号焦煤价格

澳洲BJ动力煤价格指数

库存指标:秦皇岛港动力煤库存(该港口占中国港口煤炭吞吐量的约50%)

电厂动力煤库存(包含沿海地区六家主要发电集团)

钢铁企业焦煤库存

煤炭需求主要受电力、水泥和钢铁需求推动.动力煤价格和库存主要跟随发电量而波动,但有一定滞後.因此,要牢记仅仅关注煤炭数据,可能对中国经济做出错误评判.

* 钢铁:

产量指标:国家统计局月度钢材产量数据

中钢协按旬发布产量数据

(两者因统计方法不同,可能会有偏差.出於宏观研究的目的,更偏好国家统计局钢材数据)

价格指标:河北唐山铁矿石现货价

钢材价格关注上海的螺纹钢,热轧板和冷轧板

库存指标:"我的钢铁网"按周发布钢材贸易商库存

中钢协发布成员企业钢材库存

一旦下游需求回升,钢材需求就会随之走高;一旦钢材库存下降,钢厂生产、设备利用率以及钢材价格都将上涨.因此,钢铁业对追踪中国经济表现尤为重要.

* 水泥:

价格指标:由於水泥不容易储存,所以中国水泥生产高度本地化,非常分散.可以拿区域水泥价格的平均值,来衡量全国水泥的价格.

产量指标: 国家统计局月度水泥产量数据

由於水泥不太容易储存,其生产几乎完全取决於需求.因此,水泥是衡量总需求的一个更为精确的指标.此外,中国政府为应对经济放缓,倾向於大力推进基础设施投资和保障房建设,故而水泥比钢铁更能反应政策刺激的效果,因为水泥需求几乎全部来自於基建和房地产,而只有50%的钢铁需求来自固定资产投资.

* 有色金属:

指标:伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所(SHFE)三个月期铜、期铝、期锡和期锌价格,以及库存指标

国家统计局每月公布工业增加值的同时发布有色金属产量数据

有色金属价格、生产和库存信息可反映下游需求.不过,由於其金融属性较强,其价格对市场信心和流动性状况非常敏感,而这两者未必与经济基本面相关.

* 工程机械:

指标:中国工程机械工业协会每月公布的装载机、挖掘机、起重机、压路机和推土机销量数据

工程机械的需求主要来自於基建和房地产投资等下游需求.因而其销量是衡量固定资产投资增速的良好指标.不过需要注意,工程机械属於耐用品,高销量之後往往销量就下滑了;其销量极易受到信贷状况的影响,而且呈现出很强的季节性.

* 交通:

指标:交通部每月中旬公布的港口集装箱吞吐量(在海关贸易数据後公布),以及大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、广州和深圳八大港口的集装箱吞吐量.

交通部每月中旬公布的公路水路货运量,以及铁道部和民航总局公布的铁路和航空货运量.其中铁路货运量数据受干扰较小,而且过去也很好地反映了工业生产情况.

波罗的海乾散货运价指数是关注度最高的运价指标.

集装箱吞吐量用来衡量外需;水路/公路/铁路/航空货运量衡量内需,运费则衡量商品周期.交通数据的不足之处是在贸易和工业生产数据後公布,且糟糕的天气可能会对其产生极大影响.

* 电信:

电信数据是衡量网络流量的指标,电信流量与实体经济同步.经济繁荣时,人们倾向於多进行商务交流,反之亦然.工信部每月会公布此数据.

* 汽车销量:

指标:中国汽车工业协会月度发布的汽车销售和产量分项数据.以上数据来源为汽车厂商,可以用产量和销量间的差距来估算它们的库存水平.

汽车销售数字会受到行业政策的强烈影响,包括牌照限制和偶尔的供应限制.因此,在使用此类数据时,应持有一些保留态度.

* 房地产:

指标:房价、投资和销售

房价数据推荐中指院的百城新建住宅价格指数,以及国家统计局的70个大中城市房价指数.

投资数据推荐统计局月度的开发投资和新开工面积数据.

国家统计局每月公布商品房销售额和销售面积.

* 软商品:

指标:大连商品交易所玉米、大豆、豆油、棕榈油、豆粕,部分化工和能源期货.

郑州商品交易所的小麦、白糖、棉花、大米、菜籽油期货.

在所有农产品中,玉米价格尤其受到关注,玉米占中国猪饲料的75%,在养猪成本中占到一半.

中国二季度经济增速7.6%,但全社会用电量同比增幅仅有5.5%;6月单月工业增加值增速近10%,但当月发电量却是零增长.政府宏观数据和微观经济领域实体感受的差异不同,再度引发对中国宏观数据真实性的质疑.(完)

--发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 张喜良

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