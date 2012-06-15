数据表明美国经济趋弱 为美联储出台经济扶持举措留出空间

图为2012年4月3日拍摄的华盛顿美联储大楼。美国上周初请失业金人数在六周中第五次上升，5月消费者物价则下滑，为美联储帮助显露趋疲迹象的经济留出更大空间。 REUTERS/Joshua Roberts

* 初请失业金人数在六周内第五次上升

* 初请失业金数据暗示就业市场没有改善

* 汽油价格大跌推动5月消费者物价下降

* 通胀形势温和可能令美联储拥有更大行动空间

路透华盛顿6月14日电---美国上周初请失业金人数在六周中第五次上升,5月消费者物价则下滑,为美国联邦储备委员会(美联储,FED)帮助显露趋疲迹象的经济留出更大空间.

尽管周四发布的数据显示,上周初请失业金人数仅小幅增加,但也令人难再指望,近期就业放慢的状况只是暂时现象.

"基本没有重现活力的迹象出现."Hugh Johnson Advisors投资总监Hugh Johnson表示."通过就业状况衡量的经济活动已经放缓,由初请失业金数据来看,这一点似乎没有任何改变."

美国劳工部称,上周初请失业金人数增加6,000人至38.6万人.该数据自2月以来一直趋向攀升,可能说明2月是经济表现的转折点.自那以後,雇主逐月减少新增就业岗位.

美国经济复苏乏力和欧债危机愈演愈烈,令外界对美联储采取进一步宽松货币政策的预期升温,尽管分析师对美联储在下周二和周三的政策会议上是否采取行动存有意见分歧.

浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/jup78s)

浏览美国消费者物价指数(CPI)图表,请点击:(link.reuters.com/nup78s)

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"物价下滑"

美国5月份CPI较前月下降0.3%,是2008年12月以来的最大降幅,这为美联储提供了更多的行动空间.

劳工部公布,美国汽油价格下滑6.8%,为逾三年来的最大降幅.

汽油价格回落似乎源於欧债危机,这场危机损及全球经济并拖累国际原油价格走低.

这给美国整体经济带来一线曙光,因为汽油价格下降会让消费者有更多的钱用於其他方面的消费.

美联储主席贝南克上周表示,联储当前面临的主要问题是,经济复苏能否迅速展开,从而让就业市场持续改善.

近期的迹象令人担忧.例如,5月零售销售下滑,当月房屋止赎按年升幅攀升,为两年多来首见.

"美联储刺激经济成长的压力越来越大."Markit分析师Chris Williamson表示.

部分联储官员反对出台更多货币刺激措施的原因之一是,核心通胀压力持续存在.迹象表明这种压力在5月仍未减退,当月核心物价攀升0.2%,与前月升幅持平.

这使5月的核心CPI较上年同期上涨2.3%,而整体CPI涨幅却骤降至1.7%.

欧债危机恶化,而美国国会在年末是否能避免大幅加税并削减政府支出存在不确定性,正在打击企业和消费者信心.

周四,有迹象显示欧债危机进一步恶化.西班牙10年期公债收益率(殖利率)触及欧元问世以来的纪录高位7.0%.高於该水平的收益率已经迫使其他欧元区受困国家寻求国际援助.

在路透报导主要国家央行准备在希腊大选之後采取必要协调行动之後,美国股市上涨,美国公债价格下跌.20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.

若希腊反对撙节措施的党派赢得周日的大选,会把希腊推向欧元区的出口,可能进一步加剧欧元区的危机.目前全球各地的决策者都在准备保护本国货币和经济免受欧洲动荡的冲击.(完)

--编译 徐文焰/肖群英/李春喜;审校 杜明霞/张涛

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