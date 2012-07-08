通缩担忧打击黄金价格下跌

* 美国就业增长低迷,引发通缩担忧

* 投资者聚焦悲观前景,而不是美联储宽松政策的希望

* 亚洲黄金实货买需不振

* 下周一美国即将公布消费者信贷数据

路透纽约7月6日电---黄金周五下跌1.5%,因美国就业数据令人失望引发通缩担忧,投资者买入美元寻求避险,卖出黄金、其他大宗商品和股票.

黄金本周下跌逾1%,因周五公布的非农就业数据显示美国6月就业增长逊於预期,打击黄金价格下跌.原油价格重挫逾3%以及美股下跌,引发全球经济放缓的担忧.最近这种担忧情绪对黄金价格带来重压.

"黄金今天的下跌与市场的看法有关,即投资者认为即便就业数据非常疲弱,但仍不能确定会有另一轮的经济刺激计划,这使许多短线的黄金投资者出货,"SICA财富管理的首席投资官Jeffrey Sica表示.该机构管理着逾10亿美元的资产.

尽管分析师称疲弱的就业数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)更加接近进一步采取货币宽松政策,而且这应当有利於黄金,但交易商称风险资产全线大幅下跌的影响绝对盖过了美联储采取行动的希望.

1904GMT,现货金跌1.6%,报每盎司1,579美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金结算价跌30.50美元,报每盎司1,578.90美元.

现货银跌2.5%,报每盎司26.97美元.

在公布的就业数据显示,6月新增就业不足以降低8.2%的失业率之後,黄金曾短暂上扬,因该数据引发欧债危机拖累美国经济的担忧.

非农就业数据增加了美联储推出新一轮货币刺激政策的可能性.路透调查访问的15名华尔街分析师显示,美联储第三次通过大规模购买债券以扩大资产负债表的可能性为65%.

实货市场也几乎未给黄金提供支撑,继本周稍早金价升穿1,600美元之後,买需低迷.据称亚洲的交易员在等待价格降低些.

铂金(白金)系金属方面,铂金跌2.3%,报每盎司1,435.75美元;钯金跌1.3%,至573.23美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1578.90 -30.50 -1.9 1576.40 1610.60 151,881

COMEX白银期货 26.92 -0.752 -2.7 26.905 27.795 37,909

COMEX铂金期货 1449.50 -28.20 -1.9 1440.80 1479.30 5,903

COMEX钯金期货 580.35 -5.40 -0.9 574.35 589.00 2,782

现货金 1579.00 -25.33 -1.6 1577.10 1609.39

现货银 26.970 -0.690 -2.5 26.970 27.800

现货铂金 1435.75 -33.43 -2.3 1443.75 1471.50

现货钯金 573.23 -7.55 -1.3 577.00 585.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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