戴尔拟未来三年削减20亿美元成本 正调整销售结构

2012年5月16日拍摄的照片为戴尔首席商务官Steve Felice。戴尔计划在未来三年削减逾20亿美元成本，主要将从供应链和销售团队入手。目前该公司更加注重满足企业的科技需求。 REUTERS/Toby Melville

路透6月13日电---美国第二大个人电脑(PC)厂商戴尔DELL.O计划在未来三年削减逾20亿美元成本,主要将从供应链和销售团队入手.目前该公司更加注重满足企业的科技需求.

戴尔股价周三最多上涨约4%,终场缩减涨幅.该股2012年迄今仍下跌约15%,因季度获利情况令人失望且投资者担心移动设备正在打击PC支出.

戴尔高管在德州奥斯丁的会议上告诉分析师,软件和服务是一个重要增长领域.戴尔表示其企业软件和服务业务有望保持年均10%的增长速度,直到2016会计年度.

由於苹果(AAPL.O)的iPad和其他移动产品吸引了大量消费者,导致个人电脑市场增长放缓.戴尔积极进行并购,希望实施多元化经营,改变以个人电脑为主的局面.

该公司在过去12个月收购了八家公司,其中包括Wyse Technology和SonicWall.

"我们的软件业务规模适中,这是一个可以快速增长的领域,"戴尔执行长Michael Dell在会议上表示."我们进行了一些成功的收购,这将给我们一个好的开端."

戴尔周二表示将开始发放每股0.32美元的年度股息,计划将自由现金流的20%-35%回馈给股东,高於先前的目标.

虽然投资者对分红表示欢迎,但部分分析师却对在这个时间提出分红的合理性提出质疑.

"对於创造更多股东价值,我们认为这是积极的一步,但在公司的转型远未完成之际,我们质疑这是否是最有效利用现金的方式,"Sterne Agee分析师Shaw Wu表示.

**调整销售结构**

戴尔预计,搭载微软Windows 8操作系统的平板电脑将带来约10亿美元的营收,并预计个人电脑(PC)市场营收到2016年增长4%.不过戴尔未预估其PC业务有所增长.

FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi称,这暗示戴尔的市场份额将被华硕和联想等亚洲竞争对手蚕食.

"鉴於当前的宏观经济环境,管理层的基调仍谨慎,这与该行业其他公司态度一致,"参加会议的巴克莱分析师Ben Reitzes说.

戴尔首席商务官Steve Felice表示,公司正在调整销售组织的结构.

他并称,戴尔还将尝试将通过并购买入的产品并入整体销售产品组合中.

Felice表示,公司将"重新安排数千名"销售相关人员.但他并未说明重新安置是否包括裁员.

戴尔首席财务官Brian Gladden表示,并购仍将是公司的一个关注重点.

戴尔股价周三收盘上涨2.55%,报12.28美元.(完)

--编译 李春喜/王兴亚;审校 张涛/艾茂林

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