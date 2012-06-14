戴尔拟未来三年削减20亿美元成本 正调整销售结构

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透6月13日电---美国第二大个人电脑(PC)厂商戴尔DELL.O计划在未来三年削减逾20亿美元成本,主要将从供应链和销售团队入手.目前该公司更加注重满足企业的科技需求.
戴尔股价周三最多上涨约4%,终场缩减涨幅.该股2012年迄今仍下跌约15%,因季度获利情况令人失望且投资者担心移动设备正在打击PC支出.
戴尔高管在德州奥斯丁的会议上告诉分析师,软件和服务是一个重要增长领域.戴尔表示其企业软件和服务业务有望保持年均10%的增长速度,直到2016会计年度.
由於苹果(AAPL.O)的iPad和其他移动产品吸引了大量消费者,导致个人电脑市场增长放缓.戴尔积极进行并购,希望实施多元化经营,改变以个人电脑为主的局面.
该公司在过去12个月收购了八家公司,其中包括Wyse Technology和SonicWall.
"我们的软件业务规模适中,这是一个可以快速增长的领域,"戴尔执行长Michael Dell在会议上表示."我们进行了一些成功的收购,这将给我们一个好的开端."
戴尔周二表示将开始发放每股0.32美元的年度股息,计划将自由现金流的20%-35%回馈给股东,高於先前的目标.
虽然投资者对分红表示欢迎,但部分分析师却对在这个时间提出分红的合理性提出质疑.
"对於创造更多股东价值,我们认为这是积极的一步,但在公司的转型远未完成之际,我们质疑这是否是最有效利用现金的方式,"Sterne Agee分析师Shaw Wu表示.
**调整销售结构**
戴尔预计,搭载微软Windows 8操作系统的平板电脑将带来约10亿美元的营收,并预计个人电脑(PC)市场营收到2016年增长4%.不过戴尔未预估其PC业务有所增长.
FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi称,这暗示戴尔的市场份额将被华硕和联想等亚洲竞争对手蚕食.
"鉴於当前的宏观经济环境,管理层的基调仍谨慎,这与该行业其他公司态度一致,"参加会议的巴克莱分析师Ben Reitzes说.
戴尔首席商务官Steve Felice表示,公司正在调整销售组织的结构.
他并称,戴尔还将尝试将通过并购买入的产品并入整体销售产品组合中.
Felice表示,公司将"重新安排数千名"销售相关人员.但他并未说明重新安置是否包括裁员.
戴尔首席财务官Brian Gladden表示,并购仍将是公司的一个关注重点.
戴尔股价周三收盘上涨2.55%,报12.28美元.(完)
--编译 李春喜/王兴亚;审校 张涛/艾茂林
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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