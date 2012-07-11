尽管存费率分歧 伊朗仍在向中国发送原油船货

IMF称对于希腊救助协议的立场未变 有报道称其可能出资
路透华盛顿/柏林2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)对于周五的一则媒体报道未予置评，称其关于希腊救助协议的立场没有变化。媒体称IMF可能为第三轮希腊救助计划贡献最多50亿欧元(53亿美元)。
* 伊朗预定向中国出口的原油已经有三分之一装运
* NITC和中石化应能就两笔船货的费率条款达成一致
* 中石化寻求降低船运费率,因需求放缓
记者 陈爱珠
路透北京7月11日电---交易商和船运业消息人士透露,伊朗正在向其最大的买家中国发运石油,尽管双方在船运费率方面存在分歧.预定在7月1-20日内装运的1,200万桶石油已经有三分之一被发出.
中国国有炼油巨头中石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NITC)之间的分歧可能导致数百万桶伊朗原油的出口被推迟,伊朗目前正面临西方国家对其石油行业施加的严厉制裁.
一家熟悉谈判内情的中国原油交易商表示,中国和伊朗似乎正在逐艘油轮地商谈船运费率,至少有400万桶伊朗石油正在发往中国炼油商的途中.
"看上去运费谈判不是一整套的,而是一艘一艘地谈,"这位交易商称.由於事件的敏感性,其拒绝具名.
中国是伊朗最大的贸易夥伴,在後者石油出口中所占份额也越来越大.此前交易商为顺从美国和欧盟的制裁而削减或暂停进口,使得伊朗的石油出口缩减.
欧盟制裁禁止运送伊朗石油的船只在西方主导的保险市场上投保,并迫使中石化依赖NITC运送从伊朗购得的每日50万桶原油.
NITC希望中石化为其船只支付溢价,因为伊朗船方负责保险,但中石化正在寻求较低的运费.
中方似乎在运费谈判中占据上风,因为高库存和经济放慢导致中国对石油的需求降温.6月中国原油进口总量降至去年12月以来最低.
消息人士之前告诉路透,中国已经订购了约1,500万桶7月船期的伊朗石油,与4月水准持平.(完)
--编译 高琦/吴云凌;审校 丁琦
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