尽管存费率分歧 伊朗仍在向中国发送原油船货

* 伊朗预定向中国出口的原油已经有三分之一装运

* NITC和中石化应能就两笔船货的费率条款达成一致

* 中石化寻求降低船运费率,因需求放缓

记者 陈爱珠

路透北京7月11日电---交易商和船运业消息人士透露,伊朗正在向其最大的买家中国发运石油,尽管双方在船运费率方面存在分歧.预定在7月1-20日内装运的1,200万桶石油已经有三分之一被发出.

中国国有炼油巨头中石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NITC)之间的分歧可能导致数百万桶伊朗原油的出口被推迟,伊朗目前正面临西方国家对其石油行业施加的严厉制裁.

一家熟悉谈判内情的中国原油交易商表示,中国和伊朗似乎正在逐艘油轮地商谈船运费率,至少有400万桶伊朗石油正在发往中国炼油商的途中.

"看上去运费谈判不是一整套的,而是一艘一艘地谈,"这位交易商称.由於事件的敏感性,其拒绝具名.

中国是伊朗最大的贸易夥伴,在後者石油出口中所占份额也越来越大.此前交易商为顺从美国和欧盟的制裁而削减或暂停进口,使得伊朗的石油出口缩减.

欧盟制裁禁止运送伊朗石油的船只在西方主导的保险市场上投保,并迫使中石化依赖NITC运送从伊朗购得的每日50万桶原油.

NITC希望中石化为其船只支付溢价,因为伊朗船方负责保险,但中石化正在寻求较低的运费.

中方似乎在运费谈判中占据上风,因为高库存和经济放慢导致中国对石油的需求降温.6月中国原油进口总量降至去年12月以来最低.

消息人士之前告诉路透,中国已经订购了约1,500万桶7月船期的伊朗石油,与4月水准持平.(完)

--编译 高琦/吴云凌;审校 丁琦

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