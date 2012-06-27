《阳歌专栏》国开行拟向美国地产商贷款料遇政治障碍

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**国开行拟向美国地产商贷款料遇政治障碍**

今天有一起中美协议很有意思，料将因政治因素引发争议。美国一家地产开发商向中国寻求贷款，在旧金山地区打造住宅区。我一再预测，由於美国政界施压，这种项目注定失败，这可能有点过於悲观。但过去两年，在敏感的电信基础设施建设领域，就多次发生这种情况。

也许，中国是希望，如果中方企业签订足够多的此类协议，美国政界终将懒得抨击，并意识到中国对控制美国没兴趣，只是想寻找好的投资机会。但这种情况近期不会出现，至少在美国总统选举年不会。

让我们来看看具体情况。美国地产商Lennar Corp(LEN.N)据传正与中国国家开发银行洽谈10亿美元贷款项目。国开行正努力向商业化转型。报 道称，Lennar将把资金用於一个130亿美元的项目，将旧金山两个前海军基地改造为住宅区。贷款条件是，Lennar必须向中国铁建股份有限公司(1186.HK)提供至少15亿美元合约，这无疑会令美国政界担忧。

首先，如果国开行希望证明自己不是中国政府的政策性贷款机构，就不应附加这样的贷款条件，因为商业贷款机构从来不会这样做。

但如果双方确实签署了贷款协议，我预计，美国政界几乎一定会予以关注，对中国铁建或利用这次修路等基建的机会、秘密安装间谍设备表示担忧。基础设施建设永远是敏感话题，即使只是简单的修路，我很惊讶国开行会提出这一要求，即便其目的可能只是为中国铁建提供海外经验。

高科技间谍担忧已扼杀了华为和中兴在美电信基建竞标，我上个月曾预测，中国万达集团竞购美国第二大影院运营商AMC Entertainment，会因美国政界因素而失败。

如果中国政府很明智，确实希望中国企业在美投资的话，就应避免这类敏感的协议，转而关注争议较小的领域，例如传统金融业、其他服务业或者制造业。否则，中美商业协议会不断遭遇政治障碍，国开行和Lennar若最终达成贷款协议，很可能就会遇到上述情况。

一句话：国开行拟向美国地产商提供10亿美元贷款，由於附加条件将引起安全担忧，该协议或将遭遇政治障碍。

**光伏行业：天合光能解除与德勤审计关系 赛维LDK股价大跌**

天合光能(TSL.N)和赛维LDKLDK.N出现的新动向，反映苦苦挣扎的光伏行业深陷金融动荡泥潭，对这两家公司不是好兆头，而德勤的中国子公司也跟着遭殃。天合光能刚刚与饱受争议的德勤解除审计关系。近一年多来，光伏行业处於有史来最严重的不景气时期，相关制造企业纷纷陷入亏损，有些企业迫于无奈还可能伪造帐目掩盖窘境，而最新的动向则是这一大背景的真实写照。

我们先来看看赛维LDK的相关动向，也是相对较为直观的发展之一。作为中国主要太阳能面板制造商中最弱的企业之一，该公司刚刚发布的一季度财报显示，一季度亏损1.852亿美元，远远比市场的预期还糟糕。此外，该公司临近最後期限才发布业绩，同样令人感到不安。若过了最後期限还未发布，其就会违反美国股市规定，可能被勒令退市。

不论是该公司的财报，还是临近最後期限才发布业绩，这些情况都让投资者感到不安，该公司业绩出炉後，其股价下挫6%。此外，该公司股价再次跌破2美元关口，亦导致投资者不安，其股价首次跌破该关口是在5月，当时收盘价报1.90美元。如果赛维LDK的股价跌破1美元这一关键价位，则会面临被摘牌风险，这已令其股票走势疲软且日渐失去吸引力，而跌破该价位有可能就在今後一或两个月发生。

再来看看天合光能的最新动向，该公司正式宣布改聘毕马威担任审计机构，取代之前的审计机构德勤。该公司试图轻描淡写此事，但实际情况可能要复杂的多。行业观察人士应该记得，去年该公司一位董事无故辞职，此人还是其审计委员会的主席，此事暗示他可能不认同该公司的某些会计做法。德勤的中国子公司当时是天合光能的审计机构，其也曾因负责审计的一些公司被发现存在会计问题而成为争议对象。眼下，德勤正在与美国证券监管机构作斗争，後者想要得到其对必须退市的东南融通的审计文件。德勤还是安全软件开发商奇虎360QIHU.N的审计机构，而该公司也被发现存在会计问题。

我怀疑天合光能在过去几个月可能已经悄悄处理帐目上的会计问题，解除与德勤的审计关系当然也包括在内。如果情况真是如此，依然可能面临美国证券监管机构或精明的空头的发难，该公司仍面临潜在的风险。与此同时，该公司解除与德勤的审计关系，或许会成为在美上市的中国企业纷纷效仿进行类似解除联姻、与这样存在争议的审计机构脱离关系的先例。

一句话：赛维LDK和天合光能的最新动向暗示，困扰重重的光伏行业潜藏着会计问题。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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